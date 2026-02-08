Τραγωδία σημειώθηκε στην Άρτα, με μια 35χρονη να χάνει τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στο σπίτι της.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η 35χρονη είχε γεννήσει πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες σε κλινική των Ιωάννινα και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το νεογέννητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ δεν είχε και βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαλευκανθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.