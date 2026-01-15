Ο Δήμος Σικίνου αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – επιδόματος νεογέννητου τέκνου, έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Βασίλη Μαράκη, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, «ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα της πατρίδας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών, είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα». Το φαινόμενο αυτό, όπως επισημαίνεται, οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων και στη γήρανση του πληθυσμού.

Ο Δήμος Σικίνου, αναγνωρίζοντας την αξία της οικογένειας και της ζωής, αλλά και τη σημασία κάθε νέας γέννησης σε μικρούς τόπους, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση του επιδόματος. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ορίστηκε στα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί.

Το επίδομα νεογέννητου θα δικαιούνται όλες οι οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Σικίνου. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.