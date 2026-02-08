Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων και νέα πρόστιμα έως 350 ευρώ προβλέπουν οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που τίθενται σε ισχύ από φέτος. Στόχος της αλλαγής είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των μετρήσεων ρύπων και η ουσιαστική μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Η έκδοση της κάρτας πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), δημόσια ή ιδιωτικά. Με τον τρόπο αυτό τερματίζεται η προηγούμενη πρακτική όπου τα συνεργεία αυτοκινήτων αναλάμβαναν τη διαδικασία, διασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και την τυποποίηση των μετρήσεων καυσαερίων.

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και κυρώσεων

Οι οδηγοί που δεν διαθέτουν την κάρτα ή των οποίων τα οχήματα εκπέμπουν ρύπους πάνω από τα επιτρεπτά όρια κινδυνεύουν με πρόστιμο έως και 350 ευρώ. Σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπεται και προσωρινή αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, για διάστημα που μπορεί να φτάσει τις 70 ημέρες.

Αν κατά τον έλεγχο η κάρτα υπάρχει αλλά δεν βρίσκεται εντός του οχήματος, επιβάλλεται μικρότερο πρόστιμο, περίπου 30 ευρώ, το οποίο ωστόσο μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική για όλα τα αυτοκίνητα από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους και πρέπει να ανανεώνεται ταυτόχρονα με τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων και στην προστασία της δημόσιας υγείας.