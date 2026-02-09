Δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 3 ετών και μόλις 2 εβδομάδων, αφήνει πίσω της η 35χρονη γυναίκα που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στην Άρτα. Η άτυχη μητέρα κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν η 35χρονη βρισκόταν στο σαλόνι της οικίας της και τάιζε το μωρό, το οποίο είχε φέρει στον κόσμο πριν από περίπου 15 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και ειδοποίησε αμέσως τον σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, λέγοντάς του ότι δεν αισθάνεται καλά. Ωστόσο, μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι, η γυναίκα είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της.

Το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση στις 09:20 το πρωί και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντάς την στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη επαναφέρουν, η 35χρονη δεν κατέστη δυνατό να σωθεί, όπως μετέδωσε το MEGA.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Η 35χρονη ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής και μόλις τον προηγούμενο χρόνο είχε διοριστεί σε σχολείο της Ζακύνθου. Άτομα από το περιβάλλον της αναφέρουν πως δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ παραμένει άγνωστο αν και κατά πόσο η πρόσφατη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, σε ιδιωτική κλινική της Άρτας, συνδέεται με τον αιφνίδιο θάνατό της.