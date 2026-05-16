Σοκ και θλίψη προκαλούν οι εικόνες από το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους, όπου εντοπίστηκαν τρία παιδιά να ζουν σε συνθήκες πλήρους εγκατάλειψης. Η νέα αυτή υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων έρχεται μόλις λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη ανάλογου περιστατικού στο Περιστέρι, με πολύτεκνη οικογένεια που διέμενε μέσα σε ακαθαρσίες.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που εισήλθαν στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας αντίκρισαν εικόνες απόλυτης ακαταστασίας και ρύπανσης. Η επέμβαση έγινε έπειτα από καταγγελία γείτονα, σύμφωνα με την οποία τα τρία παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.

Το διαμέρισμα, όπου διέμεναν οι γονείς με τα ανήλικα παιδιά τους, ήταν γεμάτο βρωμιά και έντονη δυσωδία. Παντού υπήρχαν πεταμένα στρώματα, ρούχα και παιχνίδια, ενώ οι τοίχοι είχαν μούχλα και η κουζίνα ήταν γεμάτη σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Γείτονες ανέφεραν ότι τα παιδιά ήταν εμφανώς παραμελημένα, κυκλοφορούσαν χωρίς ρούχα ακόμη και τον χειμώνα, όπως μετέδωσε το MEGA. Είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα στον δήμο, ενώ κοινωνικοί λειτουργοί είχαν πραγματοποιήσει αυτοψίες και επισκέψεις στο σπίτι.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι είχε γίνει παλαιότερα καταγγελία, «τότε που ήρθαν για να τους καθαρίσουν. Ήρθε το υγειονομικό, καθάρισαν το σπίτι, τους έβαψαν κι απ’ έξω το σπίτι» και πρόσθεσε: «στο μπαλκόνι το είχα δει μια φορά, το ένα παιδί που ήταν γυμνό τελείως».

Σύλληψη των γονέων – Στο Παίδων τα παιδιά

Οι γονείς, ηλικίας 31 και 36 ετών, συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ο πατέρας είχε συλληφθεί στο παρελθόν ύστερα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ και ο ίδιος είχε υποβάλει μήνυση για ψευδή καταμήνυση.

Επιπλέον, δύο φορές στο παρελθόν είχε σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί τη μηχανή του χωρίς δίπλωμα. Τα τρία παιδιά –ένα αγόρι και δύο κορίτσια, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών– μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» για προστατευτική φύλαξη και ιατρικές εξετάσεις.

«Τα παιδιά τα παραμελούσαν συστηματικά. Το 4χρονο κορίτσι έχει βαριά νοητική στέρηση. Και τα αφήνουν να ζουν σε αυτό το περιβάλλον στάβλο; Αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, αυτοί που πήγαιναν στο σπίτι και παρακολουθούσαν την οικογένεια, δεν έπρεπε να αφαιρέσουν την επιμέλεια;», δήλωσε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Οι αντιδράσεις συγγενών

Την ίδια ώρα, μέλη της οικογένειας υποστηρίζουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί σημάδια παραμέλησης. «Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, σε ντύσιμο κι αυτά. Δεν ήταν παιδιά κακοποιημένα. Χαρούμενα, παίζανε. Μου είπε η κόρη μου ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργός, σαν βοήθεια, για να βγάλει ένα επίδομα», ανέφερε ο παππούς τους.

Ο θείος των παιδιών, από την πλευρά του, δήλωσε «όλα καλά, εντάξει». Σε ερώτηση αν η καταγγελία είναι ψευδής, απάντησε: «ψέματα είναι, ναι».

Οι κοινωνικές υπηρεσίες αναμένεται να αποφανθούν για την τύχη των παιδιών της οικογένειας τις επόμενες ημέρες.