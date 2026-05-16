Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ήρθαν αντιμέτωποι με εικόνες έντονης εγκατάλειψης σε κατοικία στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε οικογένεια με τρία ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά από καταγγελία οι αρχές μπήκαν στο σπίτι στην οδό Κερκύρας και διαπίστωσαν εξαιρετικά άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Σε όλους τους χώρους υπήρχε εκτεταμένη ακαταστασία και βρωμιά, με τα στρώματα να βρίσκονται στο πάτωμα χωρίς σεντόνια και το περιβάλλον να είναι ιδιαίτερα ανθυγιεινό.

Η κατάσταση στην κουζίνα ήταν ακόμη χειρότερη, καθώς υπήρχαν σκουπίδια και άπλυτα πιάτα σε μεγάλη συσσώρευση, δημιουργώντας εικόνα πλήρους εγκατάλειψης του χώρου.

Οι γονείς, ηλικίας 36 και 31 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για εξηγήσεις. Όπως αναφέρεται, η οικογένεια φέρεται να ζούσε για αρκετό διάστημα σε αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή.

Τα τρία παιδιά, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για εξετάσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Οι κοινωνικές υπηρεσίες αναμένεται να αποφασίσουν για την περαιτέρω φροντίδα και φιλοξενία τους, με το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε δομή προστασίας να παραμένει ανοιχτό.

Βίντεο – σοκ