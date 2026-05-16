Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η κρίση καυσίμων εκτοξεύουν τα αεροπορικά εισιτήρια.

Ήδη αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών, ενώ άλλοι προειδοποιούν ότι επίκεινται νέες ανατιμήσεις μέσα στους επόμενους μήνες, ενόψει και της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων συγκαταλέγεται η Air France–KLM, η οποία επιβάλλει επιπλέον χρέωση έως και 50 ευρώ στα εισιτήρια για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Σημαντικές είναι οι αυξήσεις και από τη SAS, όπου οι επιβάτες καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 45 έως 50 ευρώ για πτήσεις μικρών αποστάσεων, ενώ στις υπερατλαντικές πτήσεις η επιβάρυνση φτάνει τα 240 έως 260 ευρώ.

Η SunExpress προχώρησε σε νέα χρέωση 10 ευρώ ανά επιβάτη για δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης, ενώ η Cathay Pacific αύξησε τις χρεώσεις καυσίμων έως και κατά 174%, επιβαρύνοντας σημαντικά το τελικό κόστος των εισιτηρίων. Αντίστοιχα, η Thai Airways έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις της τάξης του 10% έως 15%.

Εκτός Ευρώπης, η Qantas ανακοίνωσε επιβάρυνση 20 αυστραλιανών δολαρίων για τις εγχώριες πτήσεις και 100 αυστραλιανών δολαρίων για τις διεθνείς, ενώ η Air New Zealand προσθέτει έως και 90 δολάρια Νέας Ζηλανδίας στις υπερατλαντικές διαδρομές.

Την ίδια ώρα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ήδη για νέο γύρο αυξήσεων. Η easyJet κάνει λόγο για ακριβότερα εισιτήρια μέσα στο καλοκαίρι, καθώς το αυξημένο κόστος λειτουργίας πιέζει τα περιθώρια των αερομεταφορέων. Η Lufthansa αναμένεται επίσης να προχωρήσει σε νέες ανατιμήσεις, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιβαρύνσεις από 50 έως 72 ευρώ ανά εισιτήριο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ryanair αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων το επόμενο διάστημα, ενώ η Wizz Air εξετάζει αναπροσαρμογές στους ναύλους της. Στην Ελλάδα, η Aegean έχει ήδη προαναγγείλει σταδιακή αύξηση των τιμών κατά 7% έως 8%, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά.