Η Ισπανία κάλεσε την Κυριακή τους καταναλωτές να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλίσουν τις τρέχουσες τιμές πριν ανέβουν περαιτέρω οι ναύλοι, καθώς οι διαδοχικές επιπτώσεις της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τα οικονομικά δεδομένα της παγκόσμιας αεροπορίας.

Η προειδοποίηση, που μετέδωσε το Reuters, έρχεται τη στιγμή που οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε «μεγαλύτερη πρόκληση ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία» — μια κρίση καυσίμων που γεννήθηκε από τον σχεδόν ολοκληρωτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου, ο οποίος έχει περιορίσει κατά περίπου 20 τοις εκατό την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και έως και 40 τοις εκατό τις αποστολές αεροπορικού κηροζίνης.

Το Κόστος της Πτήσης

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα από την οργάνωση εκστρατείας Transport & Environment διαπίστωσε ότι η εκτόξευση των τιμών του αεροπορικού καυσίμου έχει προσθέσει κατά μέσο όρο €88 ($104) σε κόστος καυσίμου ανά επιβάτη στις υπερατλαντικές πτήσεις από την Ευρώπη και €29 στα ενδοευρωπαϊκά δρομολόγια.

Οι πτήσεις Παρίσι–Νέα Υόρκη επιβαρύνονται πλέον με επιπλέον 129 ευρώ ανά επιβάτη λόγω κόστους καυσίμων, ενώ στη διαδρομή Βαρκελώνη–Βερολίνο η αύξηση ανέρχεται σε 26 ευρώ.

Οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν αυτά τα κόστη στους επιβάτες. Η United Airlines ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αυξήσει τα καλοκαιρινά ναύλα έως και 20 τοις εκατό, ενώ η American Airlines προειδοποίησε τους επενδυτές ότι ο λογαριασμός καυσίμων της θα εκτιναχθεί κατά $4 δισεκατομμύρια το 2026 και μείωσε σημαντικά τις προβλέψεις κερδών για ολόκληρο το έτος.

Η Delta Air Lines ανέφερε ότι τα έξοδα καυσίμων της θα αυξηθούν κατά $2 δισεκατομμύρια. Η United μείωσε την πρόβλεψη κερδών ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος στα $7 έως $11, από το προηγούμενο εύρος των $12 έως $14.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η SAS ακύρωσε 1.000 πτήσεις, η KLM περικόπτει 160, και η Lufthansa έκλεισε την περιφερειακή θυγατρική της CityLine. Η Qantas και η Air New Zealand αύξησαν τα ναύλα εδώ και εβδομάδες, με την Air New Zealand να αναστέλλει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026.

Μια Εντεινόμενη Κρίση Εφοδιασμού

Η κατάσταση ξεπερνά το ζήτημα των τιμών. Ο διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε στο Associated Press ότι η Ευρώπη έχει «ίσως έξι εβδομάδες» αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών, με αρκετές χώρες να διαθέτουν λιγότερες από 20 ημέρες εφοδιασμού.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 22 Απριλίου στις Βρυξέλλες ένα τετραπλό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την κηροζίνη, το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμό κοινών αγορών και προσωρινή αναστολή της αγοράς άνθρακα στην αεροπορία.

Ο Ισπανός υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι ο εφοδιασμός καυσίμων της χώρας είναι «εγγυημένος προς το παρόν», ενώ η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα σχετικά υψηλότερα αποθέματα κηροζίνης λειτουργούν ως απόθεμα ασφαλείας. Παράλληλα, η Facua οργάνωση για την προστασία των καταναλωτών ζήτησε έρευνα για τις πρόσθετες χρεώσεις της low-cost της αεροπορικής εταιρείας Volotea, οι οποίες συνδέονται με το κόστος καυσίμων.

Καμία Ανακούφιση στον Ορίζοντα

Ακόμα και αν τα Στενά του Ορμούζ ξανάνοιγαν αύριο, οι αναλυτές λένε ότι η ανακούφιση θα ήταν σταδιακή. Η επανεκκίνηση των κλειστών πετρελαϊκών πεδίων και διυλιστηρίων της Μέσης Ανατολής θα πάρει μήνες, και η Rystad Energy εκτιμά ότι οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το CNN ανέφερε ότι είναι απίθανο οι αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τα ναύλα ακόμα και όταν τελικά πέσουν τα κόστη καυσίμων, επικαλούμενο την ισχυρή ζήτηση για ταξίδια που δίνει ελάχιστα κίνητρα στις εταιρείες να κατεβάσουν τις τιμές.

Τέλος, όπως έγραψε η Wall Street Journal, η μέση τιμή του αεροπορικού καυσίμου που παραδίδεται στα μεγάλα αμερικανικά αεροδρόμια έχει φτάσει τα 4,23 δολάρια ανά γαλόνι, από περίπου 2,50 δολάρια πριν ξεκινήσει η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου