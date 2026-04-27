Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς τα σχέδια για δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανεστάλησαν εκ νέου. Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, αυξήθηκε σχεδόν κατά 4%, ξεπερνώντας τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουάσιγκτον ακύρωσε τα σχέδια αποστολής διαπραγματευτικής ομάδας στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους. Οι παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες βρίσκονται υπό έντονη πίεση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά λόγω της σύγκρουσης.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο Αραγτσί έφθασε τη Δευτέρα στην Αγία Πετρούπολη «με στόχο να πραγματοποιήσει συνάντηση και συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν».

Ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Το Brent έχει αυξηθεί πάνω από 10% από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την παράταση της εκεχειρίας με την Τεχεράνη, δίνοντας στην ιρανική ηγεσία την ευκαιρία να παρουσιάσει μια «ενιαία πρόταση». Η Sophie Huynh, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και στρατηγική αναλύτρια στη BNP Paribas, προειδοποίησε ότι το παρατεταμένο κλείσιμο του στενού ενδέχεται να επηρεάσει τις τιμές προϊόντων από τις σακούλες απορριμμάτων έως τα φάρμακα.

«Υποτιμούμε την έκταση στην οποία τα προϊόντα μπορεί να επηρεαστούν από την έλλειψη πετρελαίου», δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC. «Δεν καταναλώνουμε αργό πετρέλαιο, καταναλώνουμε προϊόντα». Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για περισσότερες από μερικές εβδομάδες, οι συνέπειες θα είναι «πολύ εκτεταμένες όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις στις αγορές

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου από την έναρξη της σύγκρουσης έχει ήδη οδηγήσει σε αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για το πόσο μπορεί να αυξηθούν οι λογαριασμοί ενέργειας, αν συνεχιστεί η κρίση. Τη Δευτέρα, ο δείκτης S&P 500 των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών άνοιξε χωρίς διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου υποχώρησε κατά 0,6%, ο γαλλικός Cac 40 έκλεισε με πτώση 0,2%, ενώ ο γερμανικός Dax παρέμεινε αμετάβλητος. Στην Ασία, οι αγορές έκλεισαν με άνοδο, με ορισμένους βασικούς δείκτες να αγγίζουν ιστορικά υψηλά, παρά τις αρχικές απώλειες στην έναρξη της σύγκρουσης.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 1,38%, προσθέτοντας σχεδόν 14% τον τελευταίο μήνα. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα ενισχύθηκε πάνω από 20% τον ίδιο μήνα, καταγράφοντας άνοδο 2,15% τη Δευτέρα. Οι αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας είχαν αρχικά δεχθεί ισχυρό πλήγμα, καθώς οι οικονομίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές προμήθειες του Κόλπου.