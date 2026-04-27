Επτά τεχνολογικές εταιρείες, οι Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta, Microsoft και Nvidia βρίσκονται ουσιαστικά πίσω από το ράλι των μετοχών στις ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ. Εν μέσω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και με γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις να αυξάνονται παντού και συνεχώς, παράγοντες των αγορών θεωρούν ότι η πορεία σε όλα σχεδόν τα ανεπτυγμένα -και όχι μόνο- χρηματιστήρια θα κριθούν από το εάν τελικά η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξακολουθεί να αποτελεί κινητήρια δύναμη ή θα εξελιχτεί σε φούσκα.

Κεντρικοί τραπεζίτες, επενδυτές και κυβερνήσεις έχουν παρακολουθήσει τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της Wall Street, τον S&P 500, να διαμορφώνεται πλέον ξανά σε ιστορικά υψηλά. Πολλοί ανησυχούν ξανά ότι οι τιμές των μετοχών έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι πετρελαίου. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως εξακολουθεί να ρίχνει «καύσιμο» στην αγορά, την ώρα που τα χρηματιστήρια δείχνουν να μην υπολογίζουν –τουλάχιστον προς το παρόν- πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν ξανά τα πράγματα στον Περσικό Κόλπο.

Η πραγματική εικόνα του S&P 500

Σε ανάλυσή της, η Wall Street Journal κάνει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για το πρόσφατο νέο ράλι των μετοχών. Όπως σημειώνεται, υπάρχουν μερικά βασικά στοιχεία που συχνά λείπουν από τη συζήτηση σχετικά με την απόδοση των μετοχών από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου:

-Στον S&P 500 που απαρτίζεται από 500 μετοχές όπως δείχνει και το όνομά του, υπάρχουν 118 μετοχές έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 10%. Πρόκειται κυρίως για εταιρείες που αντιμετωπίζουν τώρα υψηλότερο κόστος για καύσιμα, αλουμίνιο και άλλες πρώτες ύλες, ή εκείνες που εξαρτώνται από τις πωλήσεις σε πελάτες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, όπως οι αγρότες. Αυτό συγκρίνεται με μόνο 82 μετοχές του δείκτη, οι οποίες είναι κυρίως σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίες έχουν αυξηθεί περισσότερο από 10% το ίδιο διάστημα.

-Εξαιρώντας την έκδοση των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικά των μετοχών των Επτά Μεγάλων της τεχνολογίας, -των Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta, Microsoft και Nvidia- η κεφαλαιοποίηση αξία του S&P είναι στην πραγματικότητα μειωμένη. «Με άλλα λόγια, αυτές οι επτά (εταιρείες) ανεβάζουν ολόκληρη την αγορά», σημειώνεται. Οι εταιρείες αυτές είναι γνωστές στις αγορές ως οι Επτά Υπέροχες.

-Κατά μέσο όρο οι αμερικανικές μετοχές έχουν υποχωρήσει σχεδόν όσο και ο δείκτης MSCI All Country World Index εξαιρουμένων των ΗΠΑ, επειδή περισσότερες από τις μισές εταιρείες του S&P 500 έχουν καταγράψει απώλειες. Ωστόσο, ο δείκτης μετοχών ειδικά για τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 4% και ο δείκτης έχει ενισχυθεί κατά 8%. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες είναι τόσο μεγάλες που αντισταθμίζουν με το παραπάνω τις πτώσεις σε άλλους κλάδους και μετοχές.

-Οι μισοί από τους κλάδου του S&P 500 έχουν σημειώσει πτώση. Δύο από αυτούς που έχουν ανοδική πορεία – οι κλάδοι των καταναλωτικών αγαθών και οι υπηρεσίες επικοινωνιών – κυριαρχούνται, όπως και η αγορά, μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Η πλειονότητα των μετοχών σε αυτούς τους τομείς σημείωσε πτώση, προσθέτει η WSJ.

Φούσκα ή όχι;

Αυτό που πραγματικά έχει σημασία στην αγορά είναι το ίδιο πράγμα που οι επενδυτές συζητούν τον τελευταίο χρόνο: Αν υπάρχει φούσκα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν στη συνεχιζόμενη ταχεία κατασκευή κέντρων δεδομένων, κάτι που ωφελεί μετοχές εταιρειών όπως η Nvidia που πουλάνε μικροτσίπ.

Οι αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPO) της Anthropic και της OpenAI αναμένεται να είναι οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ, και οι επενδυτές απεγνωσμένα αναζητούν τρόπους να αποκτήσουν τέτοιες μετοχές πριν αυτές εισαχθούν στο χρηματιστήριο.

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων είναι σημαντικός μοχλός της οικονομίας. Οι επενδυτές έχουν αποδειχθεί πρόθυμοι να αγοράσουν οτιδήποτε γράφει επάνω του Τεχνητής Νοημοσύνης, είτε πρόκειται για μια από τις ατελείωτες νεοσύστατες επιχειρήσεις της Silicon Valley είτε για την εταιρεία πληρωμών που συνδέεται με τον Τραμπ, την Alt5 Sigma, η οποία μετατράπηκε σε εταιρεία κρυπτονομισμάτων. «Ακόμη και η Cisco, η αγαπημένη εταιρεία της εποχής των dot-com, φέτος ξεπέρασε επιτέλους το υψηλό της τιμής της μετοχής του Μαρτίου 2000 χάρη στις πωλήσεις της σε κέντρα δεδομένων. Χρειάστηκαν μόνο 26 χρόνια για να το πετύχει αυτό», σχολίαζε η WSJ.