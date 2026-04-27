Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που διατηρούνται σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, θυμίζοντας περισσότερο προχωρημένη άνοιξη. Και η Τρίτη αλλά και η Τετάρτη θα κυλήσουν με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, με μόνο λίγες τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Ωστόσο, από την Πέμπτη και κυρίως από την Παρασκευή έως και το Σαββατοκύριακο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σταδιακά, με περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, δεν θα λείψουν και οι τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, στοιχείο που επιβεβαιώνει την πιο ψυχρή αέρια μάζα που θα επηρεάσει τη χώρα προς την Πρωτομαγιά.

Ηλιοφάνεια και τοπικές μπόρες στα ορεινά την Τρίτη

Την Τρίτη 28 Απριλίου, ο καιρός στο σύνολο της χώρας θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας.

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν και τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι τοπικά ισχυροί στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 3 με 5 μποφόρ, τοπικά τα 6 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα ακόμη και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα πιο εκτεθειμένα θαλάσσια τμήματα.

Θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε ευχάριστα επίπεδα, τοπικά μάλιστα λίγο υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή. Στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και στα Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει και τους 27°C. Στη νησιωτική χώρα και στα βόρεια ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς, και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 25°C. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα έως 5, πρόσκαιρα τοπικά και 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 21°C. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Τετάρτη: Διατήρηση της ηλιοφάνειας με απογευματινές μπόρες στα ορεινά

Την Τετάρτη 29 Απριλίου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα στα βόρεια να διατηρούνται έως αργά τη νύχτα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και δεν αποκλείεται να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, τοπικά 5 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη: Σταδιακή μεταβολή με βροχές και καταιγίδες

Την Πέμπτη 30 Απριλίου, αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού στη χώρα. Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Από το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις, επιβεβαιώνοντας την έλευση πιο ψυχρής αέριας μάζας.

Οι άνεμοι αρχικά στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί και στο Αιγαίο βόρειοι 2 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, όμως βαθμιαία από το απόγευμα θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα, με ενίσχυση στα βόρεια θαλάσσια τμήματα του Αιγαίου στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή και Πρωτομαγιάτικο Σαββατοκύριακο με πιο φθινοπωρινό σκηνικό

Από την Παρασκευή 1 Μαΐου, η αλλαγή του καιρού θα γίνει πιο αισθητή σε όλη τη χώρα, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, διατηρώντας την αίσθηση του πιο ψυχρού καιρού. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, χωρίς ακόμη να έχει ξεκαθαρίσει το μέγεθος της μεταβολής. Το Σαββατοκύριακο, οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, με σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή το βράδυ, ενώ στα δυτικά και βόρεια ο καιρός θα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.