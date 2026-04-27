Η έκδοση VZ5, περιορισμένη σε 4.000 μονάδες παγκοσμίως, ξεχωρίζει για τον 2.5 TSI πεντακύλινδρο κινητήρα 390 ίππων και 480 Nm ροπής. Σε συνδυασμό με κιβώτιο DSG 7 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης με torque splitter, προσφέρει κορυφαία απόδοση, δυναμική οδήγηση και εξαιρετική σταθερότητα.

Από το αρχικό του ντεμπούτο, το CUPRA Formentor αποτελεί σύμβολο του επαναστατικού πνεύματος της μάρκας. H επανακυκλοφορία της συγκεκριμένης έκδοσης είναι μια επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της CUPRA για τη συναισθηματική δύναμη της οδήγησης.

Με 4,2 δευτ. για την επιτάχυνση 0-100, τελική ταχύτητα στα 280 χλμ./ώρα και φρένα Akebono , το Formentor VZ5 θα κάνει άνετες, σπιρτόζικες διαδρομές.

Ως limited editiot κοστίζει 69.990 ευρώ.