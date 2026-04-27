Παρατείνεται έως σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 23.59, για όλους τους ΑΦΜ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Με την επιταγή, που αποτελεί μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «μητρώο παροχών» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15/12/2026 έως 14/1/2027) και του Πάσχα (23/4/2027 έως 9/5/2027).

Αιτήσεις για τα καθεστώτα ενισχύσεων

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια στα τρία νέα καθεστώτα ενισχύσεων με 450 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας. Οι υποβολές αιτήσεων ξεκίνησαν από τις 17 Απριλίου και πρόκειται για τα καθεστώτα της Μεταποίησης, των Μεγάλων Επενδύσεων και των Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης, για επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα από το 70% του εθνικού μέσου όρου. Κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά 450 εκατομμύρια ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος.

Με QR code η διακίνηση αγαθών

Σε λειτουργία τίθεται από την Πρωτομαγιά η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής η οποία αφορά τις επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά ή αποθέματα με φορείς της αγοράς και λογιστές να ζητούν ωστόσο παράταση εφαρμογής του μέτρου λόγω λειτουργικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων. Με τη λειτουργία της Β΄φάσης του συστήματος κάθε διακίνηση αγαθών συνοδεύεται πλέον από ένα μοναδικό QR Code (κωδικό ταχείας απόκρισης), το οποίο λειτουργεί ως το ψηφιακό «διαβατήριο» του φορτίου. Μέσω της πλατφόρμας myDATA, καταγράφεται αναλυτικά κάθε στάδιο της διακίνησης, από την αποθήκη του εκδότη έως την παράδοση στον τελικό παραλήπτη.

Ελεγχος στις εισπράξεις Δημοσίου

Ενα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο πλαίσιο για τη διαχείριση δημόσιων εσόδων που εισπράττονται εκτός φορολογικών υπηρεσιών (ΔΟΥ και ΚΕΒΕΙΣ) ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομικών θέτοντας σε λειτουργία την εφαρμογή «e-Ειδικοί Ταμίες». Με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται, παρακολουθούνται και αποδίδονται ποσά που εισπράττουν δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ελέγχων ή συναλλαγών με πολίτες. Στην καρδιά του νέου συστήματος βρίσκονται οι Ειδικοί Ταμίες οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που διαχειρίζονται ήδη βεβαιωμένα ή νόμιμα προβλεπόμενα έσοδα εκτός ΔΟΥ. Πλέον, όλες οι συναλλαγές τους περνούν μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιτρέποντας την ηλεκτρονική καταγραφή και άμεση παρακολούθηση κάθε είσπραξης.

Υπερταμείο: Με επενδυτικό ρόλο

Τη μεταβολή του Υπερταμείου από διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων σε έναν πιο ενεργό επενδυτικό φορέα με αναπτυξιακό ρόλο ανέλυσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η Ελλάδα, όπως τόνισε, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον να παραμένει ισχυρό, ιδίως σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, τα logistics και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Για το Υπερταμείο, προσέθεσε, η γεωπολιτική αποτελεί πλέον ενσωματωμένη παράμετρο στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την επιτάχυνση ώριμων έργων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Αλεξανδρούπολη, η οποία αναδεικνύεται σε κόμβο αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας, καθώς και στους διαγωνισμούς για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια και τον επικείμενο για τον λιμένα Ελευσίνας, που αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, υπογραμμίστηκε ότι η μη συμμετοχή του Υπερταμείου συνιστά στοχευμένη επιλογή και ένα συνειδητό βήμα μετάβασης. Η τράπεζα εισέρχεται σε φάση ανάπτυξης, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά, με την ΑΜΚ να προσελκύει ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Ταυτόχρονα, το Υπερταμείο διατηρεί τη συμμετοχή του, ενισχύοντας τη θέση του στον πέμπτο τραπεζικό πόλο της χώρας και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενεργού καταλύτη επενδύσεων.