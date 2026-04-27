Ξεκινά η σταδιακή εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τους κτηνοτρόφους της Λέσβου και έχει ανακοινώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τα οκτώ μέτρα που θα ισχύσουν ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λέσβο, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν την ενίσχυση τυροκομικών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 8.000.000 ευρώ με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν τις επόμενες ημέρες. Για τα ώριμα τυριά ο οδηγός του υπουργείου με τα μέτρα βιοασφάλειας (μέτρα ατομικής προστασίας μιας χρήσης, απολύμανση οχημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ.) σύντομα θα κοινοποιηθεί στα τυροκομεία και μόλις ο ΕΦΕΤ βεβαιώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις θα γίνει σταδιακή επανεκκίνηση των εξαγωγών ώριμων τυριών από το νησί.

Επίσης προβλέπονται αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα, με κάλυψη ανά ζώο και αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές για όσους έχουν καταθέσει ήδη σχετικό αίτημα, επίσης αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος που υφίσταται στο πλαίσιο θανάτωσης των ζώων.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται ακόμα ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω καθεστώτος deminimis, ειδική αποζημίωση σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για το γάλα που καταστρέφεται, καθώς και η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τυροκόμων και κτηνοτρόφων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Τέλος, υπάρχει και μέριμνα για σταθερή παρουσία κτηνιάτρων στο νησί για δειγματοληψίες και συμβουλευτική στήριξη των παραγωγών.