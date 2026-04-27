Στη δημοσίευση του 2ου και 3ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντάσσοντας περισσότερους από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα στο πρόγραμμα. Η συνολική μέγιστη επιδότηση για τις νέες αυτές αιτήσεις ανέρχεται πάνω από 125.000.000 ευρώ με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο, περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας αναδεικνύει τη δέσμευση της πολιτείας για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες, από τα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πρόσβαση σε καθαρές, σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Ενημέρωση

Το υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/ και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος. Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής είναι η 30ή Μαΐου 2026, ενώ η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής (και των αιτημάτων εξαργύρωσης) ορίζεται η 25η Ιουνίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213-1513.753 και 213-1513.101(Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 17.00).