Μετρώντας αντίστροφα για το καλοκαίρι, η ΔΥΠΑ ετοιμάζεται να «ανοίξει» το πρόγραμμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2026, προσφέροντας περίπου 70.000 επιταγές (voucher) σε οικογένειες εργαζομένων και ανέργων. Η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να πάρει ΦΕΚ εντός του Μαΐου, δίνοντας το επίσημο «πράσινο φως» για την υποβολή των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα καλύπτει παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα για δημιουργικές διακοπές σε οργανωμένα περιβάλλοντα από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Δικαιούχοι και κριτήρια

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων

Ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ

Άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας

Παράλληλα, ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να φτάνει έως τις 30.000 ευρώ, με ειδικές προβλέψεις για μακροχρόνια ανέργους και προσαρμογές ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται σε:

Άτομα με αναπηρία

Μονογονεϊκές οικογένειες

Νέους δικαιούχους που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση για κατασκηνώσεις από άλλον φορέα.

Διάρκεια φιλοξενίας

Η διαμονή των παιδιών στις κατασκηνώσεις μπορεί να φτάσει έως και 15 ημέρες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατασκηνώσεων που βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές, η διάρκεια φιλοξενίας επεκτείνεται, φτάνοντας ακόμη και τις 30 ημέρες.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr,με τους κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed , με τους ενδιαφερόμενους γονείς να καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη της διαδικασίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική κοινωνική παροχή, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες παιδιά να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον, ενώ παράλληλα στηρίζει τις οικογένειες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.