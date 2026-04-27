Τα μυστικά αρχίζουν να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, στη «Γη της ελιάς». Μια αποκάλυψη πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Νέα πρόσωπα και σκοτεινές υποψίες φέρνουν ανατροπές που κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA που θα μεταδοθεί στις 23:00.

Η Χριστιάνα, σοκαρισμένη από την παράνομη σχέση του Αντώνη και της Μαρουσώς, ζητάει από τον Αντώνη να χωρίσει με την αδελφή της, αλλιώς θα της τα αποκαλύψει όλα. Εκείνος αρνείται και την απειλεί, με αποτέλεσμα η Χριστιάνα να του ομολογήσει ότι η Ερωφίλη είχε παράλληλο δεσμό με τον Στάθη. Η εμμονή του Τζον με τον Μιχάλη συνεχίζεται και η Αθηνά, για να τον αποφύγει, μαζεύει τα πράγματά της και πηγαίνει στη Μαρία. Εκεί, όμως, την περιμένει ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς βρίσκει τη μητέρα της με τον Ζακ (Χάρης Εμμανουήλ), τον νέο της δεσμό. Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να πείσει τη Φρύνη ότι αγαπάει μόνο εκείνη, αλλά η Φρύνη επιμένει στον χωρισμό. Την ίδια ώρα, ο Παρασκευάς πασχίζει να ρίξει τη Μυρτώ, η οποία δεν λέει να ξεκολλήσει από τον Κουράκο.

Ο Μιχάλης ανακοινώνει στους φίλους του ότι χώρισε με τη Χριστιάνα, ενώ εκείνη περιμένει να την πάρει τηλέφωνο. Η Μαρουσώ προειδοποιεί τον Μανώλη ότι στη Μάνη έχει αποκτήσει εχθρούς και ο Κουράκος προσπαθεί να βρει στοιχεία εις βάρος του. Η Μαργαρίτα φέρνει επιτέλους τον Λεωνίδα (Θωμάς Κινδύνης) στο σπίτι κι η Αναστασία ενθουσιάζεται μαζί του. Η Άννα εξομολογείται στη Βασιλική ότι δεν νιώθει πια ερωτευμένη με τον Ρούσσο. Η Ασπασία μπαίνει στο χειρουργείο κι ο Στάθης με την Κούλα βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της. Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει ότι το σημείωμα του Ορέστη ήταν πλαστό κι υποψιάζεται ότι κάποιος τον δολοφόνησε.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA