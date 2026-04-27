Οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» από το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί σαφώς δεν έχουν ούτε μια πραγματικά πειστική στρατηγική στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σχολείο στη Μάρσμπεργκ, στη δυτική Γερμανία.

«Το πρόβλημα με συγκρούσεις όπως αυτή είναι πάντα το εξής: δεν αρκεί απλώς να εμπλακείς, πρέπει και να αποσυρθείς. Το είδαμε αυτό με πολύ οδυνηρό τρόπο στο Αφγανιστάν, για 20 χρόνια. Το είδαμε και στο Ιράκ».

«Είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς καμία στρατηγική», δήλωσε ο Μερτς, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να τερματιστεί η σύγκρουση.

«Ειδικά δεδομένου ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται προφανώς με μεγάλη επιδεξιότητα ή απλώς με μεγάλη επιδεξιότητα δεν διαπραγματεύονται», πρόσθεσε. «Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Πρόκειται αυτή τη στιγμή για μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε ο Μερτς. «Και μας κοστίζει πολλά χρήματα. Αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας παραγωγή», σημείωσε.

Επίσης ανέφερε ότι, η Γερμανία διατηρεί την προσφορά της να αποστείλει ναρκαλιευτικά για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Καταλήγοντας ο Γερμανός Καγκελάριος τόνισε ότι, pροϋπόθεση για αυτό, ωστόσο, είναι να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες.