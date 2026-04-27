Ένας 67χρονος οικοδόμος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά στη διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη στο Αγρίνιο, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το agriniopress, ο άτυχος οικοδόμος βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής στο Αγρίνιο όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τέλος, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.