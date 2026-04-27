Λεπτό προς λεπτό η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

Οι μηνύσεις που πρόκειται να κατατεθούν έχουν να κάνουν με τη χρήση του Predator στην Ελλάδα και τη συνεργασία που είχε με την ΕΥΠ.

Πεπεισμένος πως η αίτηση που κατέθεσε την Παρασκευή επιτάχυνε τις εξελίξεις αναφέρει ο Ζαχαρίας Κεσσές.

«Θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα»

Σε ερώτηση αν θα υπάρξουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και πολιτικά θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες που πρέπει».

Απρόοπτο κατά συνέντευξη τύπου, καθώς μία γυναίκα που βρισκόταν στην αίθουσα λιποθύμησε. Το απρόοπτο ξεπεράστηκε και η συνέντευξη Τύπου συνεχίζεται κανονικά.

Διεκόπη η συνέντευξη Τύπου

Ο εισαγγελέας αγνόησε τις δηλώσεις Ντίλιαν

Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης αναφέρεται ο Κώστας Τσουκαλάς. «Ενώ τελούσε σε γνώση της εισαγγελίας ότι έρχονται νέες μηνύσεις, αρχειοθέτησε την υπόθεση», επεσήμανε. «Ο εισαγγελέας αγνόησε τις δηλώσεις Ντίλιαν ότι το predator πουλιέται μόνο σε κυβερνήσεις», συμπλήρωσε.

«Προκλητική η σημερινή διάταξη, καταβάλλεται προσπάθεια να εξομοιωθεί η κριτική στη Δικαιοσύνη με επιθέσεις», λέει Μανώλης Βελεγράκης.

«Οι διατάξεις αρχειοθέτησης δεν παράγουν δεδικασμένο»

«Η κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα διδάσκεται ως αντιπαράδειγμα στις νομικές σχολές. Αυτός που παγίδευσε τον Δένδια δεν διώκεται για κατασκοπεία», υπογραμμίζει ο Ζαχαρίας Κεσσές.

«Στη δικαστική απόφαση υπάρχει κατάλογος με δεκάδες αποδεικτικά στοιχεία ο κ. Τζαβέλλας δεν τα έκρινε, δεν τα αξιολόγησε…», συνεχίζει ο κ. Κεσσές.

Ο κ. Κεσσές καταγγέλλει πως δεν υπήρξε καμία διάθεση διερεύνησης της υπόθεσης.

«Αφιερώνω σε όσους συγκαλύπτουν το 239 του ΠΚ για κατάχρηση εξουσίας, που θα το αντιμετωπίσουν. Αυτοί που είναι η δουλειά τους αντί να διώξουν τους υπαίτιους, να τους υποθάλπουν, θα αντιμετωπίσουν μήνυση στον κατάλληλο χρόνο», υποστηρίζει ο Ζ. Κεσσές αναφερόμενους στους κ.κ. Τζαβέλλα, Αδειλίνη και Ζήση.

«Κανείς δεν είναι ανέλεγκτος»

«Βιώνουμε μια θεσμική εκτροπή» αναφέρει ο συνήγορος θυμάτων του παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές. «Κανείς δεν είναι ανέλεγκτος», σημειώνει με νόημα.

«Το επίδικο των επόμενων εκλογών είναι και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη χώρα μας», σημειώνει ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Κίνδυνος παραγραφής των πλημμελημάτων, όχι των κακουργημάτων

«Μέχρι να ανατραπεί η διάταξη από τις επόμενες δικαστικές αποφάσεις, θα έχουν παραγραφεί τα πλημμελήματα αλλά όχι τα κακουργήματα» αναφέρει ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Κακλαμάνης: Η απόφαση δεν έχει νομικό σκεπτικό

«Η σημερινή απόφαση δεν έχει νομικό σκεπτικό. Η προηγούμενη διάταξη Ζήση δεν έχει καμία σκέψη για την κατασκοπεία. Αφιερώνει μόλις μία γραμμή».

«Αυτό που δεν έψαξε ο Ζήσης, το έψαξε το δικαστήριο. Και το έστειλε μαζί με την κατάθεση Σπίρτζη, ότι είχε απόρρητα έγγραφα στο κινητό του. Τώρα ο αντιεισαγγελέας δηλώνει ότι δεν πείστηκε ότι ο Σπίρτζης τύπωσε τα έγγραφα από τον υπολογιστή του.

Κρίσιμες οι επόμενες εκλογές

«Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να φύγει, να μπει ένα τέλος στην παρακμή», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τους θεσμούς, την ποιότητα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα. Περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν με το Predator να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάνε στον Άρειο Πάγο», προσθέτει.

Αίτημα για εξεταστική επιτροπή

Πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή.

Σήμερα κακοποιείται το αίσθημα δικαίου, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Αρείου Πάγου. «Η ηγεσία της Δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη», σημειώνει.

«Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να φύγει, να μπει ένα τέλος στην παρακμή», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τους θεσμούς, την ποιότητα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να γίνει η Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα. Περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν με το Predator να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάνε στον Άρειο Πάγο», προσθέτει.

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για το θέμα των υποκλοπών λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία για το συγκεκριμένο θέμα.

Παρόντες είναι: Κώστας Τσουκαλάς, Χρήστος Κακλαμάνης – Μανώλης Βελεγράκης (νομικοί σύμβουλοι προέδρου του ΠΑΣΟΚ), Ζαχαρίας Κεσσές (νομικός εκπρόσωπος του Θανάση Κουκάκη).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνάντησή του με την Ομοσπονδία Εργαζομενων Καθαριότητας αναφέρθηκε στην εξέλιξη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

«Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλα να καταθέσει. Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη»

«Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας είναι επικίνδυνοι για τον τόπο» κατέληξε ο κ. Ανδρούλακης.