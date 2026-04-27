Η αυλαία των ημιτελικών του Champions League ανοίγει το βράδυ της Τρίτης (28/4, 22:00), με την Παρί Σεν Ζερμέν να υποδέχεται την Μπάγερν σε μία αναμέτρηση υψηλού επιπέδου.

Ο Λουίς Ενρίκε υπογράμμισε πως οι δύο ομάδες που τίθενται αντιμέτωπες είναι, κατά την άποψή του, οι κορυφαίες της φετινής διοργάνωσης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει σύνολο ανώτερο από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Παριζιάνοι, μετά την ιστορική περσινή κατάκτηση του τροπαίου, δείχνουν πως δεν επαναπαύονται. Αντιθέτως, συνεχίζουν με την ίδια ένταση και φιλοδοξία, επιβεβαιώνοντας μέσα στο γήπεδο ότι παραμένουν διψασμένοι για διακρίσεις.

Η πορεία τους μέχρι τα ημιτελικά αποτυπώνει τη δυναμική τους, ωστόσο μπροστά τους βρίσκεται ένα από τα δυσκολότερα εμπόδια. Η Μπάγερν αποτελεί μια πρόκληση υψηλών απαιτήσεων, με τον νικητή του ζευγαριού να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό.