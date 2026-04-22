Η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο Παρκ ντε Πρενς, επικρατώντας 3-0 της Ναντ και κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που θα είναι το 14ο στην ιστορία της και πέμπτο διαδοχικό.
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα από νωρίς και εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της, απέναντι σε μια Ναντ που πάλεψε αλλά δεν βρήκε το γκολ που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του ματς.
Ο αγώνας
Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 13’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ λίγο αργότερα η Ναντ είδε γκολ του Λερού να ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ. Η Παρί εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική ισορροπία που διαμορφώθηκε και έφτασε σε δεύτερο τέρμα με τον Ντεζιρέ Ντουέ, «χτίζοντας» καθαρό προβάδισμα πριν την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Παριζιάνοι διαχειρίστηκαν άψογα τον ρυθμό και «κλείδωσαν» τη νίκη με ακόμη ένα γκολ του Κβαρατσχέλια, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Η Παρί παραμένει στην κορυφή με +4 από τη Λανς, ενώ η Ναντ συνεχίζει τη μάχη της παραμονής, όντας στο -5 από τη σωτηρία.
H βαθμολογία της Ligue 1