Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού Τύπου, η κυβέρνηση της Ρώμης σχεδιάζει να αποστείλει έως και πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, μόλις ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Όπως αναφέρεται, η αποστολή θα περιλαμβάνει δύο ναρκαλιευτικά, μία συνοδευτική ναυτική μονάδα, ένα σκάφος ανεφοδιασμού και, ενδεχομένως, μία φρεγάτα.

«Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε εμπόλεμη περιοχή, διότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και -κατά συνέπεια- υπάρχει πάντα ένα ποσοστό κινδύνου», δήλωσε ο αρχηγός του ιταλικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ναύαρχος Τζουζέπε Μπερούτι Μπεργκότο.

Ο ναύαρχος υπογράμμισε ότι «το Πολεμικό Ναυτικό μας δεν θα πρέπει να είναι το μόνο που θα προσφέρει τη συμβολή του», επισημαίνοντας πως οι δραστηριότητες στο εξωτερικό πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών αποστολών με ευρεία συμμετοχή.

«Διότι, με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, ανταλλάσσονται πληροφορίες, αυξάνεται η ασφάλεια αλλά και τα συνολικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε ο ναύαρχος Μπερούτι Μπεργκότο, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στις ναυτικές επιχειρήσεις.