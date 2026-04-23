Η Νις εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, επικρατώντας 2-0 του Στρασβούργου εκτός έδρας και ετοιμάζεται πλέον για τη μεγάλη μάχη του τίτλου απέναντι στη Λανς, η οποία πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στη Ligue 1.

Οι «αετοί» πήραν το εισιτήριο χάρη στον Ελιέ Γουαχί, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Άνοιξε το σκορ στο 51’ και «σφράγισε» την πρόκριση στο 82’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, χαρίζοντας στην ομάδα του μια καθαρή και δίκαιη νίκη.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου στο Σταντ Ντε Φρανς, με τη Νις να διεκδικεί έναν σημαντικό τίτλο σε μια σεζόν που ήδη κρίνεται επιτυχημένη.

