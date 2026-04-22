Η δράση στα πλέι άουτ της Super League συνεχίζεται με σημαντικές αναμετρήσεις που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες δίνουν μάχη για την παραμονή και την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία.

Στο πρώτο παιχνίδι, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο, σε ένα ματς με ένταση και ανάγκη για βαθμούς και από τις δύο πλευρές. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί την Κηφισιά σε ένα ακόμη κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια της διαδικασίας, με τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Παράλληλα, ο Αστέρας Aktor αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό σε μια αναμέτρηση που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας των πλέι άουτ, με μετάδοση από το Novasports 2HD.