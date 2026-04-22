Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (22/4) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ξεχωρίζουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο για τους τελικούς του Europe Cup και τις τα play out της Stoiximan Super League.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 12:00 – WTA 1000 Μαδρίτης (1η μέρα) – Novasports 6HD
- 12:00 – ATP Masters 1000 Μαδρίτης (Κυρίως ταμπλό) – COSMOTE SPORT 6 HD
- 14:00 – WTA 1000 Μαδρίτης – Novasports 6HD
- 16:00 – ATP Masters 1000 Μαδρίτης – COSMOTE SPORT 6 HD
- 20:00 – ATP Masters 1000 Μαδρίτης – COSMOTE SPORT 6 HD
- 16:00 – Πανσερραϊκός vs Ατρόμητος – Novasports Prime
- 17:00 – ΑΕΛ vs Κηφισιά – COSMOTE SPORT 1 HD
- 20:00 – Αστέρας Τρίπολης vs Παναιτωλικός – Novasports 2HD
- 20:00 – Έλτσε vs Ατλέτικο Μαδρίτης – Novasports 1HD
- 21:00 – Ρεάλ Σοσιεδάδ vs Χετάφε – Novasports Start
- 22:30 – Μπαρτσελόνα vs Θέλτα – Novasports 1HD
- 22:00 – Μπέρνλι vs Μάντσεστερ Σίτι – Novasports Premier League
- 22:00 – Μπόρνμουθ vs Λιντς – Novasports 5HD
- 22:00 – Αταλάντα vs Λάτσιο – Novasports Prime
- 21:45 – Τσάρλτον vs Ίπσουιτς – COSMOTE SPORT 3 HD
- 19:15 – ΠΑΟΚ vs Μπιλμπάο – FIBA Europe Cup – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 20:00 – Μπεσίκτας vs Μπουργκ – EuroCup – Novasports 4HD
- 21:00 – Πιατσέντσα vs Λίνεμπουργκ – CEV Cup – COSMOTE SPORT 7 HD
- 17:05 – ERC Ανδαλουσίας (SS13 Villanueva del Rey 2) – COSMOTE SPORT 5 HD
- 21:45 – Λεβερκούζεν vs Μπάγερν Μονάχου – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ