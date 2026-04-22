Με «όπλο» το υπερπλεόνασμα του 2025 η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα ένα νέο πακέτο μόνιμων και έκτακτων μέτρων στήριξης στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται συνταξιούχοι και ευάλωτα νοικοκυριά.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν το μεσημέρι από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από τη Eurostat, για το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2025 το οποίο διαμορφώθηκε στην περιοχή του 4,9% του ΑΕΠ υπερβαίνοντας σημαντικά την αρχική πρόβλεψη 3,7% του ΑΕΠ.

Το πλεόνασμα του 2025 θα είναι πάνω από τον στόχο και ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας χθες στη συνάντηση με τους αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών της ΕΕ στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Όπως είπε τα τελικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 2025 θα είναι καλύτερα του αναμενομένου «με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό δημιουργεί, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο».

Τα μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το 2026 περιλαμβάνεται η αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ που λαμβάνουν περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχοι το οποίο ενδεχομένως να συνδυαστεί με διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων ενώ δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί μια έξτρα φοροελάφρυνση για τις οικογένειες.

«Η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα και μάλιστα δεν είναι επιδόματα τα περισσότερα μέτρα που έχουμε δώσει, τα περισσότερα -είναι και κάποια επιδόματα- και μάλιστα σημαντικά είναι μειώσεις φόρων, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις και κάποιες έκτακτες αποφάσεις και να παίρνεις, να λαμβάνεις έκτακτα μέτρα» σημείωσε χθες ο Παύλος Μαρινάκης (Παραπολιτικά 90,1 FM).

Έκτακτα μέτρα

Στα έκτακτα μέτρα με τα «αναχώματα» για την ενεργειακή κρίση περιλαμβάνονται η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, καθώς και η συνέχιση της ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση τύπου fuel pass που λήγει τέλος Μαίου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, το λεγόμενο power pass, αν και για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται επιφυλάξεις.