Σοβαρές καταγγελίες για χρήση σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης από Ισραηλινούς στρατιώτες ως μέσο εξαναγκασμού Παλαιστινίων να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη περιλαμβάνει νέα έκθεση της West Bank Protection Consortium.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, γυναίκες, άνδρες και παιδιά έχουν καταγγείλει περιστατικά που χαρακτηρίζονται από εξευτελισμό και σοβαρή παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μεταξύ των πρακτικών που αναφέρονται περιλαμβάνονται εξαναγκαστικές σωματικές έρευνες, ταπεινωτικές συμπεριφορές και απειλές σεξουαλικής φύσης.

Καταγγελίες για κλιμάκωση βίας από το 2023

Η έκθεση, με τίτλο «Σεξουαλική βία και αναγκαστικός εκτοπισμός στη Δυτική Όχθη», καταγράφει τουλάχιστον 16 περιστατικά σεξουαλικής βίας που σχετίζονται με την κλιμάκωση της σύγκρουσης μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλά θύματα αποφεύγουν να μιλήσουν λόγω φόβου και κοινωνικού στιγματισμού.

Όπως σημειώνεται, η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ως μέσο πίεσης προς τις κοινότητες, με στόχο να επηρεαστούν αποφάσεις σχετικά με την παραμονή ή την εγκατάλειψη κατοικιών και γης.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν αύξηση περιστατικών βίας κατά γυναικών και παιδιών, ενώ η σεξουαλική παρενόχληση καταγράφηκε ως καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.

Έδεσαν με χειροπέδες και ξυλοκόπησαν Παλαιστινίους

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2023, έποικοι και στρατιώτες έγδυσαν, έδεσαν με χειροπέδες και ξυλοκόπησαν Παλαιστινίους από το χωριό Γουάντι ας-Σικ, ούρησαν πάνω τους, προσπάθησαν να βιάσουν έναν από αυτούς με το κοντάρι μιας σκούπας και τους φωτογράφισαν γυμνούς, φωτογραφίες τις οποίες στη συνέχεια διέδωσαν δημόσια.

Η σεξουαλική βία και η παρενόχληση είχαν σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και όταν δεν υπήρξε εκτοπισμός κοινότατων. Οι γυναίκες και τα κορίτσια επλήγησαν περισσότερο και μάλιστα για να περιορίσουν την πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με Ισραηλινούς και το ενδεχόμενο επίθεσης ή παρενόχλησης, τα κορίτσια εγκατέλειψαν το σχολείο και οι γυναίκες σταμάτησαν να εργάζονται.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση των πρόωρων γάμων ανηλίκων, καθώς ορισμένες οικογένειες επέλεξαν αυτή τη λύση θεωρώντας ότι προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στις κόρες τους.

Μαρτυρίες για περιστατικά βίας και ατιμωρησία

Σύμφωνα με την έκθεση, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου φέρονται να εμπλέκονται στρατιώτες ή έποικοι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονταν παρούσες δεν απέτρεψαν τα περιστατικά.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC) με έδρα τη Ραμάλα, αναφέρουν ότι έχουν τεκμηριώσει παρόμοιες καταγγελίες, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία που διαθέτουν πιθανότατα αντιστοιχούν μόνο σε μικρό ποσοστό των πραγματικών περιστατικών.

Εκπρόσωποι οργανώσεων κάνουν λόγο για ευρύτερη «κουλτούρα ατιμωρησίας», υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη διώξεων σε ορισμένες υποθέσεις ενδέχεται να ενθαρρύνει τη συνέχιση τέτοιων πρακτικών.

Έρευνα βασισμένη σε δεκάδες συνεντεύξεις

Η συγκεκριμένη έκθεση βασίστηκε σε 83 συνεντεύξεις με κατοίκους παλαιστινιακών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο εκτοπισμού ή έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Τα ευρήματα, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελούν στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά αποτυπώνουν τάσεις και εμπειρίες που, σύμφωνα με τους ερευνητές, απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις που του απευθύνθηκαν για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης.

Πηγή: Guardian