Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague μετά τη νίκη επί της Μονακό στα play-in, με τον σύλλογο να στρέφει πλέον την προσοχή του στη σειρά απέναντι στη Βαλένθια, η οποία έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω social media, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόκριση αλλά και τη συνολική προσπάθεια της ομάδας μέσα στη σεζόν.

Στο μήνυμά του στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός, όπως οι πολλοί τραυματισμοί και οι αντιξοότητες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ υπογράμμισε πως πλέον η ομάδα είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα υψηλού επιπέδου μπάσκετ στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια στον Εργκίν Αταμάν για τη δουλειά του και τόνισε ότι η Βαλένθια αποτελεί έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, σε μια σειρά που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική.

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Συγχαρητήρια Αμάν Αμάν (σ.σ Αταμάν)

Το πρώτο μέρος της σεζόν, μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά. Ξέραμε ότι ήταν αδύνατο να χτίσουμε μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και με κακή τύχη από τη στιγμή που κάθε σέντερ που φέραμε, τραυματίστηκε. Θυμάμαι έναν αγώνα που και οι τέσσερις σέντερ ήταν εκτός.

Αυτό έδωσε αίμα στα media, για να μας κριτικάρουν ανήθικα. Μετρούσαν ακόμη και τα λεπτά συμμετοχής για να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα. Άλλοι πήγαιναν με το mainstream κύμα, επειδή δεν έχουν ιδέα από ομάδες και από μπάσκετ.

Κάποια στιγμή, όλοι αυτό μεταφέρθηκε ως “βόμβα έτοιμη να εκραγεί”.

Ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ ανασφάλεια.

Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν. Βήμα βήμα».