Ένας πρώην κάτοικος του Keyport στο Νιου Τζέρσεϊ άρχισε να καταγράφει τις περιπτώσεις καρκίνου που εμφανίζονταν στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, διαπιστώνοντας ότι οι αριθμοί «αυξάνονταν δραματικά».

Ο 46χρονος Ράστι Μόρις, μιλώντας στο NJ.com, περιέγραψε πώς συγκέντρωσε τα ονόματα τόσων πολλών γειτόνων που τελικά δημιούργησε έναν χάρτη, σημειώνοντας με κόκκινα Χ τα σπίτια όσων είχαν νοσήσει.

Το πατρικό του σπίτι είχε ένα Χ για τον πατέρα του, που διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη. Ένα άλλο σπίτι στον ίδιο δρόμο είχε δύο Χ, για τον θείο του και τη σύζυγό του.

Συνολικά, ο Μόρις σημείωσε 28 Χ μόνο στην First Street, όπου μεγάλωσε, και 41 σε ολόκληρο το Keyport, μια μικρή πόλη της Κεντρικής Νέας Ιερσέης, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Νιούαρκ.

Το 2021, το Keyport κατέθεσε αγωγή κατά των ιδιοκτητών ενός ανενεργού χώρου απόρριψης απορριμμάτων στην παραλία της πόλης, υποστηρίζοντας ότι δεν σφραγίστηκε σωστά όταν έκλεισε το 1979.

Η Αλέξις Μραζ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του College of New Jersey, σχολίασε ότι ο χάρτης του Μόρις δείχνει «ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό [ασθενών με καρκίνο]». «Αυτό φαίνεται τρελό», είπε χαρακτηριστικά.

Αν και γιατροί, τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα τι προκαλεί τις περιπτώσεις καρκίνου ή αν συνδέονται μεταξύ τους, πολλοί στρέφουν το βλέμμα στον κοντινό χώρο υγειονομικής ταφής, από τον οποίο, σύμφωνα με τοπικές αναφορές και περιβαλλοντικές μελέτες, ρέουν καρκινογόνες ουσίες στον αέρα, το νερό και το έδαφος επί τουλάχιστον πέντε δεκαετίες.

Η Μραζ εκτίμησε ότι «πιθανόν να υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου» και πρόσθεσε πως «σίγουρα αξίζει περαιτέρω διερεύνηση».

Δημοσιογράφοι του NJ.com επικαλούνται ειδικούς από όλη τη χώρα που συμφωνούν ότι η περιοχή χρειάζεται άμεση και ενδελεχή μελέτη, καθώς τα στοιχεία για έναν πιθανό “cancer cluster” αυξάνονται συνεχώς.

Ένα παλιό αεροδρόμιο που έγινε χωματερή

Η έκταση των 50 στρεμμάτων, γνωστή σήμερα ως Aeromarine Industrial Park, ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα ως μικρός αεροπορικός κόμβος. Από το 1962 μετατράπηκε σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων μέχρι το οριστικό της κλείσιμο.

Μια περιβαλλοντική μελέτη του 2010 εντόπισε πέντε γνωστές καρκινογόνες ουσίες — βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, χλωριούχο βινύλιο και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs). Παρά τις δεσμεύσεις για αποκατάσταση, η εταιρεία που κατέχει την έκταση έχει δεχθεί επανειλημμένα πρόστιμα, συνολικού ύψους σχεδόν 900.000 δολαρίων, από το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας του Νιου Τζέρσεϊ για μη ορθή σφράγιση του χώρου.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, οι λεγόμενες «συστάδες καρκίνου» είναι μοτίβα εμφάνισης της νόσου σε ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται στην ίδια περιοχή. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν σχεδόν 1.000 τέτοιες περιπτώσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες συνήθως οδηγούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας.

Ανεπαρκείς έλεγχοι και ανάγκη δράσης

Παρά τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, το Keyport δεν έχει ακόμη χαρακτηριστεί επισήμως ως «περιοχή συστάδας καρκίνου». Η πιο πρόσφατη έρευνα του 2010 επιβεβαίωσε την παρουσία καρκινογόνων ουσιών που συνδέονται με καρκίνους των πνευμόνων, του μαστού, της ουροδόχου κύστης, του παγκρέατος, του προστάτη και των νεφρών, καθώς και με λευχαιμία και λέμφωμα.

Το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας του Νιου Τζέρσεϊ χαρακτήρισε το Aeromarine «παλαιά χωματερή», καθώς λειτουργούσε πριν από τη θέσπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών κανόνων τη δεκαετία του 1980. Ο καθηγητής Κρεγκ Μπένσον από το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν–Μάντισον σημείωσε ότι τότε «όλα απλώς έμπαιναν σε μια τρύπα στο έδαφος. Δεν υπήρχαν κανόνες. Τα επικίνδυνα απόβλητα θάβονταν μαζί με τα υπόλοιπα».

Σε δήλωσή του στο NJ.com, το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας ανέφερε ότι παραμένει «δεσμευμένο να εξασφαλίσει την ορθή αποκατάσταση του χώρου για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας» και ότι έχουν ξεκινήσει «αρχικές συζητήσεις για τα επόμενα βήματα», τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες αξιολογήσεις δημόσιας υγείας.

Η ανθρώπινη διάσταση

Εν τω μεταξύ, ο Μόρις συνεχίζει να προσθέτει Χ στον χάρτη του. Πρόσφατα σημείωσε μια φίλη του που επέζησε από καρκίνο των ωοθηκών στα 36 της και τον πατέρα της, που πέθανε στα 77 από καρκίνο των πνευμόνων, παρότι δεν είχε καπνίσει ποτέ.

Η Σκάρλετ Γκόμεζ, καθηγήτρια στο Τμήμα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε στο NJ.com ότι δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς μια επίσημη ταξινόμηση για να δράσει. «Γιατί να περιμένουμε να δούμε αν θα προκαλέσει ασθένειες στο μέλλον;» αναρωτήθηκε.