Ένα μυστήριο με αυξημένα περιστατικά καρκίνου συγκλονίζει τη μικρή κοινότητα του Keyport στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου δεκάδες κάτοικοι έχουν διαγνωστεί με διάφορες μορφές της νόσου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NJ.com, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια ανησυχητική συγκέντρωση κρουσμάτων, με 28 μόνο σε έναν δρόμο.

Ο Ράστι Μόρις, 46 ετών, πρώην κάτοικος της περιοχής, άρχισε να καταγράφει τις περιπτώσεις καρκίνου στη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Όπως περιγράφει, οι αριθμοί «άρχισαν να αυξάνονται τρομακτικά», οδηγώντας τον να δημιουργήσει έναν χάρτη με κόκκινα Χ στα σπίτια όπου υπήρχαν ασθενείς.

Στον χάρτη του Μόρις, το σπίτι των γονιών του είχε ένα Χ, λόγω του καρκίνου του προστάτη του πατέρα του. Ένα άλλο σπίτι παρακάτω είχε δύο Χ, για τον θείο του και τη σύζυγό του. Συνολικά σημείωσε 28 περιπτώσεις μόνο στην First Street και 41 σε ολόκληρο το Keyport, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Νιούαρκ.

Αν και οι γιατροί, οι τοπικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι καθώς και οι κάτοικοι δεν μπορούν να εξακριβώσουν με βεβαιότητα τι κρύβεται πίσω από τις περιπτώσεις καρκίνου και αν αυτές συνδέονται μεταξύ τους, πολλοί επισημαίνουν τη γειτονική χωματερή που έκλεισε το 1979 — και ότι, σύμφωνα με τοπικές αναφορές και πολλαπλές περιβαλλοντικές μελέτες, εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια διαρρέει καρκινογόνες χημικές ουσίες στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος της περιοχής.

Το 2021, ο δήμος Keyport κατέθεσε αγωγή κατά των ιδιοκτητών ενός παλαιού χώρου απόρριψης απορριμμάτων στην παραλία της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι δεν σφραγίστηκε σωστά όταν έκλεισε το 1979.

Η Άλεξις Μραζ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας στο College of New Jersey, δήλωσε πως τα στοιχεία του χάρτη δείχνουν ένα «παράλογα υψηλό ποσοστό» ασθενών με καρκίνο, προσθέτοντας πως «είναι σίγουρα κάτι που αξίζει να διερευνηθεί».

Eνδείξεις για πιθανό «cancer cluster»

Ιατρικοί και περιβαλλοντικοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι η περιοχή χρειάζεται επείγουσα μελέτη, καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις για πιθανό «cancer cluster», δηλαδή συγκέντρωση περιστατικών καρκίνου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Η τοποθεσία Aeromarine Industrial Park, όπου λειτουργούσε η χωματερή, ξεκίνησε τον 20ό αιώνα ως αεροπορική εγκατάσταση και μετατράπηκε σε χώρο απόρριψης αποβλήτων το 1962. Περιβαλλοντική μελέτη του 2010 εντόπισε στο έδαφος πέντε γνωστά καρκινογόνα: βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, χλωριούχο βινύλιο και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs).

Οι αρχές του Νιου Τζέρσεϊ έχουν επιβάλει πρόστιμα σχεδόν 900.000 δολαρίων στους ιδιοκτήτες του χώρου, κατηγορώντας τους ότι δεν συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις ασφαλούς σφράγισης του χώρου. Παράλληλα, το υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας της Πολιτείας (DEP) δήλωσε ότι είναι «δεσμευμένο να διασφαλίσει την ορθή αποκατάσταση της περιοχής για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος».

«Άγρια Δύση» στη διαχείριση αποβλήτων

Ο Κρεγκ Μπένσον, ομότιμος καθηγητής μηχανικής στα Πανεπιστήμια Wisconsin-Madison και Virginia, τόνισε ότι η διαχείριση αποβλήτων εκείνη την εποχή ήταν «σαν την Άγρια Δύση», καθώς «όλα απλώς θάβονταν στο έδαφος χωρίς κανόνες».

Σήμερα, το DEP περιγράφει το Aeromarine ως «παλαιό χώρο ταφής απορριμμάτων», αφού δημιουργήθηκε πριν από τη δεκαετία του 1980, όταν τέθηκαν σε ισχύ αυστηρότερες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις για τα επόμενα βήματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν νέες αξιολογήσεις δημόσιας υγείας.

Ανησυχία και απαίτηση για δράση

Ο Μόρις συνεχίζει να ενημερώνει τον χάρτη του, προσθέτοντας νέες περιπτώσεις, όπως μιας φίλης του που επέζησε από καρκίνο των ωοθηκών στα 36 και του πατέρα της, που πέθανε στα 77 από καρκίνο του πνεύμονα χωρίς να έχει υπάρξει καπνιστής.

Η Σκάρλετ Γκόμεζ, καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει επίσημη ταξινόμηση της περιοχής ως «cancer cluster» για να υπάρξει παρέμβαση. «Γιατί να περιμένουμε να δούμε αν θα προκαλέσει ασθένειες στο μέλλον;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.