Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, με την οποία ζητείται η έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

«Χαιρετίζουμε την έκκληση του Προέδρου Ζελένσκι για άμεσες διαπραγματεύσεις και την έκκληση για κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά μας, εξετάζοντας τα γεγονότα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ουκρανία θέλει ειρήνη, η Ευρώπη θέλει ειρήνη», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ.

Η ίδια σημείωσε πως πρόκειται για «μία ακόμη έκκληση προς τη Ρωσία να τερματίσει τον παράνομο επιθετικό πόλεμό της». Τόνισε, επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να επιδεικνύει τη βούλησή της για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και για μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός – πρόταση την οποία έχει αποδεχθεί εδώ και καιρό.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Επιτροπής υποστήριξε ότι η πραγματικότητα στο πεδίο των συγκρούσεων διαψεύδει τους αρχικούς στόχους της Ρωσίας. «Ο Πούτιν ανέμενε να καταλάβει το Κίεβο μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Τώρα οδεύουμε προς το πέμπτο έτος της παράνομης ρωσικής επιθετικότητας. Αν εξετάσουμε τι έχει επιτύχει η Ρωσία, δεν είναι ιδιαίτερα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσθεσε επίσης ότι:«η πραγματικότητα επί του πεδίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο Πούτιν».

Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σχέδιο συνομιλιών των χωρών της E3 του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ανίτα Χίπερ απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα σενάρια. «Από την πλευρά μας, υποστηρίζουμε την ειρήνη σε κάθε μορφή. Δεν θα τοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή ως προς το ποιος θα πρέπει να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή. Εστιάζουμε στη δική μας θέση, στα αιτήματα και στις προτεραιότητές μας», επισήμανε, παραπέμποντας και στις πρόσφατες δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ κατά την άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε την Πέμπτη την ανοικτή επιστολή του προς τον Πούτιν, προτείνοντας συνάντηση των δύο ηγετών με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.