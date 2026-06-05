Η Ελλάδα προετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν την Παρασκευή στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι με γνώση του θέματος. Όπως σημειώνει το πρακτορείο, η χώρα δεν διαθέτει ακόμη ολοκληρωμένο σύστημα φορολόγησης για τα ψηφιακά νομίσματα, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ενιαίο καθεστώς για τον συγκεκριμένο τομέα.

Ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες. «Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στο φορολογικό πλαίσιο της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Reuters, η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., κυμαινόμενη από 8% στην Κύπρο έως και 30% στη Γαλλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο φόρος επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη, όπως προβλέπεται και στο ελληνικό σχέδιο.

Δεύτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε το σχέδιο, διευκρινίζοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ (580 δολάρια) κερδών θα παραμένουν αφορολόγητα. Παράλληλα, ο νέος φόρος δεν θα εφαρμόζεται στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, εκτός εάν η δραστηριότητα ασκείται μέσω εταιρείας.

Όπως επισήμαναν οι δύο αξιωματούχοι, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν πλατφόρμες με έδρα το εξωτερικό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα πιθανά έσοδα του Δημοσίου από τον νέο φόρο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία του investing.com, το Bitcoin καταγράφει πτώση 3,11% το τελευταίο 24ωρο και διαμορφώνεται στα 62.169 δολάρια.