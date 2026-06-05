Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», οι εξελίξεις κορυφώνονται και προμηνύουν ανατροπές. Τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα γίνονται τόσο δυσδιάκριτα, ώστε η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε φίλους, συνεργάτες και συντρόφους να κλονιστεί.

Η εγκυμοσύνη που θα έπρεπε να αποτελεί πηγή χαράς σκιάζεται από φόβο και μυστικά που έχουν επιστρέψει απειλητικά από το παρελθόν. Την ίδια στιγμή, νέα μέτωπα ανοίγουν βαθιές ρωγμές στις σχέσεις των ηρώων, που καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις συμμαχίες τους. Από Δευτέρα 8 έως και Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας, ανυποψίαστος ακόμη για το παιχνίδι που παίζεται πίσω από την πλάτη του, προσπαθεί να «ψαρέψει» την Αλεξάνδρα για να μάθει, αν του λέει αλήθεια η Αρετή.

Η Αρετή, η οποία παραμένει υπό ασφυκτικό κλοιό, εκμυστηρεύεται στον Χάρη και την Ελένη το μεγάλο της μυστικό και εκείνοι αναζητούν τρόπο για να τη βοηθήσουν.

Η Ελένη κινείται αποφασιστικά και συγκρούεται με την Αλεξάνδρα, με την κατάσταση να εκτροχιάζεται και να βγαίνει εκτός ορίων.

Ο Σταύρος μαθαίνει για τον εκβιασμό, λίγο πριν έρθει αντιμέτωπος με τον βιολογικό πατέρα του, σε μία απρόσμενη συνάντηση που θα τον διαλύσει.

Στο σπίτι των Νταγιάννων η συνύπαρξη μεταξύ Άσπας και Μίνας αποδεικνύεται -όπως ήταν αναμενόμενο- αδύνατη, με τα ξεσπάσματα να είναι αλλεπάλληλα και με την ένταση να βαραίνει επικίνδυνα τα παιδιά.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 90 (Δευτέρα 8 Ιουνίου)

Ο Χάρης και η Ελένη προσπαθούν να μάθουν τι είναι αυτό που έχει τρομάξει τόσο πολύ την Αρετή. Ο Οδυσσέας στήνει μία παγίδα στην Αλεξάνδρα, για να δει αν η Αρετή τού έχει πει την αλήθεια και η Μαργαρίτα βρίσκεται στο τμήμα, κατηγορούμενη για κλοπή. Στο σπίτι του Νταγιάννου, η συνύπαρξη της Μίνας και της Άσπας δεν δείχνει να λειτουργεί, ενώ ο Πωλ εκπλήσσεται δυσάρεστα, μαθαίνοντας κάτι για την Εύα. Η Αρετή συναντά την ιδιοκτήτρια του γνωστού ξενοδοχείου, αποκαλύπτοντάς της τον εκβιασμό που δέχεται από την Αλεξάνδρα, ενώ εκμυστηρεύεται στους φίλους της το μεγάλο της μυστικό, για τον τρόπο που πλήρωσε τον δότη του Πετράκη.

Επεισόδιο 91 (Τρίτη 9 Ιουνίου)

Ο Χάρης και η Ελένη ψάχνουν τρόπο για να βοηθήσουν την Αρετή να αντιμετωπίσει τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, κρύβοντάς το από τον Σταύρο και τον Οδυσσέα. Η Άσπα επιτίθεται στη Μίνα

μπροστά σε όλους και το οικογενειακό δείπνο στο σπίτι του Νταγιάννου καταλήγει σε φιάσκο. Ο Οδυσσέας, μετά από προτροπή του Πωλ, προσπαθεί να προφυλάξει τον Ορφέα από κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, ενώ η Μαργαρίτα δέχεται μία επίσκεψη που την ταράζει. Κι ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή μαθαίνουν το φύλο του μωρού τους, ο Χάρης και η Ελένη προσπαθούν να πάρουν το επίμαχο υλικό από τα χέρια της Αλεξάνδρας.

Επεισόδιο 92 (Τετάρτη 10 Ιουνίου)

Η σύγκρουση ανάμεσα στην Ελένη και την Αλεξάνδρα ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και οδηγείται σε ένα βίαιο ξέσπασμα, που αφήνει σημάδια και αλλάζει τις ισορροπίες στην ERGAN, ενώ η Ελένη πιέζεται ασφυκτικά, κρατώντας ένα επικίνδυνο μυστικό που δεν μπορεί πια να μείνει κρυφό. Την ίδια στιγμή ο Οδυσσέας ζει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό της Αρετής, αγνοώντας το παιχνίδι που στήνεται πίσω από την πλάτη του, καθώς η Αλεξάνδρα κινείται αθόρυβα και σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Αρετή, οδηγώντας τη σε ένα τρομακτικό αδιέξοδο. Ο Σταύρος έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την πιο συγκλονιστική αλήθεια της ζωής του, όταν μια απρόσμενη συνάντηση τον φέρνει αντιμέτωπο με τον πατέρα του και τον διαλύει. Στο σπίτι των Νταγιάννων οι ισορροπίες καταρρέουν και η Άσπα χάνει τον έλεγχο, με την ένταση να βαραίνει επικίνδυνα τα παιδιά. Για την Ελένη η πίεση γίνεται ασήκωτη. Το μυστικό που προσπαθούσε να κρατήσει, θα βγει στο φως.

Επεισόδιο 93 (Πέμπτη 11 Ιουνίου)

Η Ελένη αποκαλύπτει στον Σταύρο τα πάντα για τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή. Ο Σταύρος στήνει παγίδα στην Αλεξάνδρα με τη βοήθεια της Αννέζας, αλλά δεν φαίνεται να καταφέρνουν κάτι. Η Αλεξάνδρα αφήνει ένα δώρο στον Πετράκη με ένα σημείωμα και καταφέρνει να τρομοκρατήσει την Αρετή για ακόμα μία φορά. Η Μαρίκα προσπαθεί να διαχειριστεί την παρουσία της Άσπας στο σπίτι σε σχέση με την Μίνα και ο Νταγιάννος επιστρέφει στο εργοστάσιο ενθουσιασμένος από τις επιδόσεις του Σάββα. Τέλος, η Μαριάννα έρχεται στην ERGAN, αποφασισμένη να μιλήσει στον Οδυσσέα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:40