Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για κοβάλτιο, χρυσό και άλλα πολύτιμα ορυκτά αυξάνεται, η εξορυκτική δραστηριότητα επιταχύνει την αποψίλωση των δασών στη λεκάνη του Κονγκό – με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος θανατηφόρων επιδημιών Έμπολα. Για δεκαετίες μετά την ανακάλυψη του ιού το 1976, τα περιστατικά της νόσου ήταν σχετικά περιορισμένα, επηρεάζοντας λίγες εκατοντάδες ανθρώπους κάθε φορά.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι επιδημίες έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες, εξαπλώνονται σε πολλές χώρες και πλήττουν χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Η επιδημία του 2014 στη Δυτική Αφρική μόλυνε πάνω από 28.000 άτομα σε δέκα χώρες και τρεις ηπείρους. Η τρέχουσα έξαρση, που ξεκίνησε τον Μάιο, έχει προκαλέσει 363 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει επεκταθεί στην Ουγκάντα.

Η συνηθισμένη εξήγηση αποδίδει την αύξηση των κρουσμάτων στη μεγαλύτερη και πιο διασυνδεδεμένη ανθρώπινη κινητικότητα. Ωστόσο, ένας βαθύτερος παράγοντας φαίνεται να είναι η μεταμόρφωση της ίδιας της οικολογίας του ιού Έμπολα, η οποία επηρεάζεται από τη ραγδαία άνοδο της παγκόσμιας ζήτησης για ορυκτά που τροφοδοτούν την υψηλή τεχνολογία.

Οι ιοί όπως ο Έμπολα φιλοξενούνται κυρίως από νυχτερίδες, προκαλώντας τους ελάχιστη ή καθόλου βλάβη. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που περιλαμβάνει το 60% του δεύτερου μεγαλύτερου τροπικού δάσους του πλανήτη, οι νυχτερίδες συνήθως έρχονται σε επαφή μόνο με λίγους ανθρώπους σε απομονωμένες περιοχές, οδηγώντας σε μικρές και ελεγχόμενες επιδημίες. Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν το 20% των κατοίκων των δασών στη Γκαμπόν έχουν αναπτύξει κάποια μορφή ανοσίας στον ιό.

Η αποψίλωση, όμως, διαταράσσει αυτή την εύθραυστη ισορροπία. Όταν τα δέντρα εξαφανίζονται, οι νυχτερίδες μετακινούνται πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς, αυξάνοντας τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού μέσω αίματος, σάλιου ή περιττωμάτων. Σύμφωνα με ανάλυση του 2025, κάθε ποσοστιαία αύξηση της αποψίλωσης στην Κεντρική Αφρική συνοδεύεται από άνοδο 20%-40% στα περιστατικά Έμπολα και ελονοσίας. Η μεγάλη επιδημία του 2014 ακολούθησε απώλεια του 85% της δασικής κάλυψης στη νοτιοδυτική Γουινέα, ενώ η τρέχουσα έξαρση του ιού Bundibugyo συνδέεται με απώλεια 1,5 εκατ. στρεμμάτων τροπικού δάσους το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Global Forest Watch.

Η εξόρυξη ορυκτών ως νέος παράγοντας αποψίλωσης

Η πίεση του ανθρώπου στα δάση δεν είναι νέα. Ωστόσο, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ένας σύγχρονος παράγοντας επιταχύνει το φαινόμενο: η αυξανόμενη έλξη της λεγόμενης «χειροτεχνικής» εξόρυξης. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Malte Ladewig του Norwegian University of Life Sciences, χιλιάδες κάτοικοι στρέφονται στην εξόρυξη χρυσού, κοβαλτίου και κολτάν για να τα πουλήσουν μέσω ανεπίσημων δικτύων διαμεσολαβητών.

Η δραστηριότητα αυτή απασχολεί περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων 380.000 στην ανατολική περιοχή της χώρας. Παρότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοβαλτίου στον κόσμο και χαλκού στην Αφρική, μεγάλο μέρος του ορυκτού της πλούτου – αξίας 24 τρισ. δολαρίων – παραμένει ανεκμετάλλευτο λόγω πολιτικής αστάθειας και συγκρούσεων. Η παγκόσμια ζήτηση για τα λεγόμενα «3TG» μέταλλα (βολφράμιο, κασσίτερο, ταντάλιο, χρυσό), απαραίτητα για την παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών, αναμένεται να τριπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια. Το 2018, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τους κανονισμούς κατά των «ορυκτών συγκρούσεων» και υπέγραψε συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για πρόσβαση στα ορυκτά της με αντάλλαγμα την ασφάλεια.

Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, η επιλογή είναι δύσκολη: επιβίωση μέσω γεωργίας, που πλήττεται από την κλιματική αλλαγή και τις συγκρούσεις, ή εξόρυξη ορυκτών. Σύμφωνα με τον Ladewig, πάνω από το 30% των νοικοκυριών στην ανατολική ΛΔ Κονγκό ασχολούνται πλέον με τη μεταλλευτική δραστηριότητα ως κύριο μέσο βιοπορισμού.

Η εξόρυξη και η εξάπλωση του Έμπολα

Η αναζήτηση ορυκτών αλλάζει την οικολογία του Έμπολα με τρόπους που διευκολύνουν τη μετάδοση. Οι αγρότες επεκτείνονται στα άκρα των δασών, ενώ οι μεταλλωρύχοι διεισδύουν βαθιά στο εσωτερικό τους. Πολλοί από αυτούς προέρχονται από άλλες περιοχές, χωρίς φυσική ανοσία στον ιό, και επιβιώνουν κυνηγώντας ζώα, αυξάνοντας τις πιθανότητες μόλυνσης. Οι πρόχειροι οικισμοί των μεταλλωρύχων, με ελλιπή υγιεινή και ιατρική υποστήριξη, αποτελούν ιδανικό έδαφος για τη διάδοση του ιού.

Αν και δεν είναι σαφές αν η χειροτεχνική εξόρυξη συνέβαλε άμεσα στην τρέχουσα επιδημία, τα πρώτα θανατηφόρα περιστατικά εντοπίστηκαν στη Μονγκμπουάλου, μια ταχέως αναπτυσσόμενη μεταλλευτική πόλη με ανεξέλεγκτες περιοχές εξόρυξης χρυσού. Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι, καθώς η τιμή του χρυσού διπλασιάστηκε πέρυσι, τα γύρω δάση κόπηκαν μαζικά, ωθώντας τη δραστηριότητα βαθύτερα στη ζούγκλα. Ο επιστήμονας Matthew Hansen, που παρακολουθεί τις αλλαγές στη δασική κάλυψη μέσω δεδομένων της NASA και της USGS, χαρακτήρισε το φαινόμενο ενδεικτικό της έντονης εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η ανάγκη πρόληψης και οικολογικής προστασίας

Ενώ οι κυβερνήσεις και οι ειδικοί επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των επιδημιών, η πρόληψη μέσω προστασίας των οικοσυστημάτων παραμένει το παραμελημένο σκέλος της πολιτικής για τις πανδημίες. Στην περίπτωση νέων παθογόνων όπως ο ιός Bundibugyo, που διαφεύγει των διαγνωστικών τεστ και εμβολίων, η πρόληψη είναι η μόνη αποτελεσματική άμυνα. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη φροντίδα για την υγεία των δασών του Κονγκό και συνειδητοποίηση ότι τα ορυκτά τους μπορεί να βρίσκονται μέσα στο κινητό που κρατάμε στα χέρια μας.

Πηγή: Guardian