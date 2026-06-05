Ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται να έχει ο τρίτος τελικός του NBA ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, καθώς στις εξέδρες του «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν» θα βρεθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ο ίδιος την παρουσία του στην αναμέτρηση της προσεχούς Δευτέρας, αποκαλύπτοντας πως έλαβε πρόσκληση από τον ιδιοκτήτη των Νικς και αποφάσισε να δώσει το «παρών» σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς στο αμερικανικό μπάσκετ.

Trump on going to the NBA Finals: Wemby’s a great player. He’s going to be a great player and he is already a great player. I’m going. Could be Monday. Maybe I’ll do both. pic.twitter.com/SBeDujD3vt — Acyn (@Acyn) June 4, 2026

Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του Τραμπ αναμένεται να συνοδευτεί από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τόσο εντός όσο και εκτός του ιστορικού γηπέδου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Μανχάταν.