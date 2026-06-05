Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Λιονέλ Σκαλόνι παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Olé, μιλώντας για τον κομβικό ρόλο του Λιονέλ Μέσι στην προσπάθεια της Αργεντινής να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο της.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «αλμπισελέστε» ξεκαθάρισε πως διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον αρχηγό της ομάδας για όλα τα σημαντικά ζητήματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σε κανέναν δεν αρέσει να γίνεται αλλαγή, ούτε καν στον Μέσι», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν παίρνω καμία απόφαση χωρίς να συμβουλευτώ τον Μέσι».

Μάλιστα, ο Σκαλόνι στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους, εξηγώντας πως:

«Δεν έχει νόημα να λέμε ότι εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Πάντα μιλάμε με τον Μέσι για κάθε απόφαση που παίρνουμε. Τον ρωτάω τι πιστεύει, πώς είναι και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Παράλληλα, ο προπονητής της Αργεντινής αναφέρθηκε και στην αγωνιστική συνεισφορά του σούπερ σταρ της ομάδας, υπογραμμίζοντας:

«Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί παρόλο που βρίσκεται στο γήπεδο αντιμετωπίζοντας δυσκολίες, προσφέρει τόσα πολλά. Είναι καλύτερα να τον έχουμε στο γήπεδο. Είναι ικανός να δημιουργεί και να παράγει πολλά».

Το επερχόμενο Μουντιάλ ενδέχεται να αποτελέσει το τελευταίο της καριέρας πολλών θρύλων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διοργάνωση.