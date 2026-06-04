Η κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022 έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη των Αργεντινών, όμως η δίψα για μια νέα κορυφή του κόσμου παραμένει ζωντανή και ακόμη πιο έντονη ενόψει της επόμενης προσπάθειας.

Ο Λιονέλ Μέσι εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ζητώντας τη στήριξη του κόσμου για τη νέα πορεία της Εθνικής Αργεντινής στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικό σποτ ενόψει της διοργάνωσης, με το κλίμα στη χώρα να είναι ήδη φορτισμένο και τον κόσμο να μπαίνει σε ρυθμούς Μουντιάλ.