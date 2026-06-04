Δύναμη στα πόδια κόντρα δύναμη στα χέρια. Ο ένας πέρασε στιγμές και στιγμές στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ο έτερος ενίοτε τρέχει επίσης στο… χορτάρι, αλλά για να προστατέψει τον Λιονέλ Μέσι. Ρομπέρτο Κάρλος και ο σωματοφύλακας του Αργεντινού σταρ, Γιασόιν Σέουκο, σε ένα μοναδικό τετ α τετ.

Ημέρες Μουντιάλ διανύουμε και αν κρίνουμε από το περιβάλλον, οι δυό τους βρέθηκαν σε ένα rooftop των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λίγες ημέρες πριν αρχίσει το σπουδαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα αποτελέσει σχολιαστή για τηλεοπτικό σταθμό, ενώ ο Σέουκο απολαμβάνει το… ρεπό του, μιας και σε επίπεδο Εθνικών ομάδων δεν κατέχει το ρόλο του bodyguard του Μέσι.

Το στιγμιότυπο που ανέβηκε στα social media δείχνει τους δύο μικρόσωμους, αλλά αρκετά μυώδεις πρωταγωνιστές να κάνουν επίδειξη δύναμης. Ο Κάρλος πιάνοντας το μπράτσο του Γιασίν. Ο Μαροκινός ακουμπώντας το χέρι του (και εγκρίνωντας) στο πόδι-δυναμίτη του Βραζιλιάνου πρώην ποδοσφαιριστή.