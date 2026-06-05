Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία είχε μεσολαβηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Σε δήλωσή του, ο Μπέρι ανέφερε ότι «θα μπορούσαμε να δούμε κάτι θετικό στην αρχή του κειμένου, αν ανέφερε μια κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους, στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα, και χωρίς την καταστροφή όσων υπάρχουν». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, το κείμενο «ναρκοθετήθηκε με την προσθήκη πλήρους κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους της Χεζμπολάχ, καθώς και με την απομάκρυνση όλων των μελών της νότια του ποταμού Λιτάνι», σύμφωνα με το NNA.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου διευκρίνισε ότι θα συμφωνούσε μόνο υπό δύο συγκεκριμένους όρους: