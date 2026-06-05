Διασώστης σκοτώθηκε και συνάδελφός του τραυματίστηκε όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ασθενοφόρο στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας.

Το ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε ασθενοφόρο της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας στη Ζεμπντίν, στην περιφέρεια Ναμπάτια, διευκρίνισε το πρακτορείο, τονίζοντας πως πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε 24 ώρες εναντίον εργαζομένων στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ή εγκαταστάσεις υγείας στον Λίβανο.

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν και εναντίον του οποίου διεξάγονται ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Χθες, το υπουργείο ανακοίνωσε τον θάνατο δυο διασωστών στον νότιο Λίβανο όταν χτυπήθηκε ασθενοφόρο του οργανισμού Ρισάλα, που πρόσκειται στο κίνημα Άμαλ, συμμάχου της Χεζμπολά.