Μόνο για «συνολική κατάπαυση του πυρός» και απόσυρση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο ενδιαφέρεται η Χεζμπολάχ, δήλωσε ο ηγέτης της Ναΐμ Κάσεμ. Παράλληλα, τόνισε ότι οποιαδήποτε εκεχειρία με το Ισραήλ θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον νότιο Λίβανο.

Το σχόλιο του επικεφαλής της Χεζμπολάχ έρχεται μετά από μια συμφωνία που ανακοίνωσαν χθες οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου.

«Όσο χωριά του Λιβάνου βομβαρδίζονται και άνθρωποι σκοτώνονται, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές», είπε ο Κάσεμ, συμπληρώνοντας: «Όσο το Ισραήλ παραμένει στον Λίβανο, η αντίσταση θα συνεχιστεί».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου «μια συνθηκολόγηση και μια ήττα», καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει την παρωδία και τον εξευτελισμό των διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, μετά το τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Η συμφωνία εκεχειρίας εξαρτάται επίσης και από «την εκκένωση» της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεζμπολάχ.