Ο αδελφός του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή, Πρέμισλαβ Γιεζόρσκι, αναμένεται να έρθει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των δύο ανήλικων ανιψιών του, τα οποία μέσα σε λίγους μήνες έχασαν και τους δύο γονείς τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αυτοκτονία της πρώην συζύγου του καθηγητή, η οποία ήταν κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του.

Όπως έγραψε νωρίτερα το tanea.gr, η γυναίκα φέρεται να κρεμάστηκε με σεντόνι, το βράδυ της Πέμπτης. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, χαρακτήρισε την είδηση της αυτοκτονίας «θλιβερή», προσθέτοντας πως πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς. «Είναι μία τραγωδία».

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, ο αδελφός του δολοφονηθέντος, έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του. «Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο».

Το σχέδιο της δολοφονίας

Όλα είχαν συμβεί στις 4 Ιουλίου του 2025, στην Αγία Παρασκευή, και συγκεκριμένα στην οδό Αγίας Ειρήνης, όταν ο καθηγητής είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του, από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, και δολοφονήθηκε εν ψυχρώ.

Οι δύο πρώην σύζυγοι είχαν σοβαρές διαφορές, τόσο για την επιμέλεια των παιδιών όσο και για οικονομικά ζητήματα που σχετίζονταν με εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η πρώην σύζυγος του πανεπιστημιακού φέρεται να πίεζε τον 35χρονο σύντροφό της να βρει άτομα ώστε να επιτεθούν επί πληρωμή στον πρώην σύζυγό της. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, φέρεται να επέμεινε στην εξόντωσή του, οργανώνοντας ένα σχέδιο που θύμιζε «επαγγελματικό» χτύπημα.

Οι τρεις αλλοδαποί που εντόπισε ο νυν σύντροφος της γυναίκας ταξίδεψαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι δύο Αλβανοί κατηγορούμενοι νοίκιασαν το όχημα που στάθμευσαν κοντά στην οδό Ειρήνης, ενώ ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τις καταθέσεις, προμήθευσε το όπλο του εγκλήματος στον φυσικό αυτουργό, τον 35χρονο σύντροφο της πρώην συζύγου.

Ο Βούλγαρος, γνωστός του 35χρονου, συμμετείχε στον σχεδιασμό. Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας μάσκα, στάθηκε με ψυχραιμία απέναντι στον Πολωνό καθηγητή και τον πυροβόλησε χωρίς δισταγμό. Όταν το θύμα έπεσε αιμόφυρτο, ο δράστης απομακρύνθηκε και επιβιβάστηκε στο όχημα όπου τον περίμεναν οι συνεργοί του.

Οι τέσσερις άνδρες ομολόγησαν την ενοχή τους και περιέγραψαν τον ρόλο της γυναίκας, η οποία εξακολουθούσε να δηλώνει «αθώα».

Η διαδρομή των δραστών με την Porsche από το Χαϊδάρι

Ο 35χρονος σύντροφος της πρώην συζύγου του Πολωνού, που ομολόγησε το έγκλημα, φέρεται να υποστήριξε, πως πήρε την απόφαση να τον βγάλει από τη μέση, μετά από τη δικαστική απόφαση που του επέτρεπε να πάρει στο εξωτερικό τα παιδιά, που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του. Αυτό ήταν κάτι, που όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, είχε στεναχωρήσει πολύ την 43χρονη. Η οικονομολόγος φοβόταν, ότι ο πρώην σύζυγός της δεν θα επέστρεφε στην Ελλάδα με τα παιδιά. Από την έρευνα προέκυψε, ότι ο 35χρονος είχε στρατολογήσει τρεις συνεργούς, δύο αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 21 και 16 ετών, και έναν βούλγαρικής, λέγοντάς τους ότι απλά θα εκφοβίσουν τον 43χρονο.

Στη συνέχεια νοίκιασε μια Porsche, που αποδείχθηκε λανθασμένη κίνηση, αφού εντοπίστηκε από τις αρχές και ταυτοποιήθηκε μέσω της εταιρείας ενοικίασης, οδηγώντας σε δύο από τους τρεις συνεργούς του. Με το συγκεκριμένο πολυτελές αυτοκίνητο παρακολουθούσαν τον καθηγητή, όπως φαίνεται στα βίντεο παρακάτω, από τη στιγμή που βρισκόταν στο Χαϊδάρι για συνεδρία με τα παιδιά και την πρώην σύζυγό του σε παιδοψυχολόγο, έως την Αγία Παρασκευή, όπου και τον εκτέλεσαν.

Αμέσως μετά τη δολοφονία ο 35χρονος έφυγε πεζός κι επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το Ναύπλιο, όπου τον περίμενε ο τρίτος συνεργός από τη Βουλγαρία. Του είχε δώσει το αυτοκίνητό του και το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να εκπέμπει σήμα από εκεί, σε μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Ποιος ήταν ο 43χρονος που τον εκτέλεσαν μέρα-μεσημέρι στην Αγία Παρασκευή

Ο Przemyslaw Jeziorski ήταν βοηθός καθηγητή στον τομέα του Μάρκετινγκ στο διάσημο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Ήταν πτυχιούχος Οικονομικών από το Warsaw School of Economics και κάτοχος διδακτορικού στα Οικονομικά από το Stanford Graduate School of Business, όπως και MS στα Μαθηματικά και MA στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Σύμφωνα με την προσωπική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ο 43χρονος είχε αποκτήσει τη φήμη του κορυφαίου ειδικού στο ποσοτικό μάρκετινγκ, τη βιομηχανική οργάνωση και την εφαρμοσμένη μικροοικονομία, ενώ τα διδακτικά του ενδιαφέροντα περιελάμβαναν την Ανάλυση Μάρκετινγκ, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Ο Jeziorski είχε δημοσιεύσει άρθρα σε πολλά κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως τα Marketing Science, Management Science και RAND Journal of Economics. Είχε επίσης λάβει πολυάριθμες επιχορηγήσεις και υποτροφίες από οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, ενώ ήταν συν-εκδότης των περιοδικών Management Science και Quantitative Marketing and Economics και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Marketing Science.

Παράλληλα με το ακαδημαϊκό του έργο, ο Jeziorski ήταν συνιδρυτής της Keybee, μιας start-up επιχείρησης Skydeck του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, η οποία παρέχει μια λύση βασισμένη σε δεδομένα για τη διαχείριση χιλιάδων βραχυπρόθεσμων μισθώσεων. Έχει επίσης παραστεί ως εμπειρογνώμονας σε μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης ορόσημο για τα οπιοειδή στο Σαν Φρανσίσκο. Επιπλέον, εργάστηκε ως σύμβουλος σε μεγάλα έργα υποστήριξης τραπεζικών και οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και επιχειρηματικότητας και μάρκετινγκ με εταιρείες όπως η Microsoft, η Mastercard, η Unilever, η MIC Tanzania, η KCB Bank Kenya, η Banco de Desarrollo Productivo και η Fino Payments Bank.