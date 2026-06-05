Στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ , σε συνέχεια της επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το παλάτι. Η απόφαση έρχεται έπειτα από πολυετή μάχη με σοβαρή πνευμονική νόσο.

Η διάγνωση της πνευμονικής ίνωσης ήρθε το 2018 για την 52χρονη σύζυγο του πρίγκιπα διαδόχου του νορβιγικού θρόνου Χάακον. Πρόκειται για μια χρόνια πάθηση που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσχεραίνει την απορρόφηση οξυγόνου, επηρεάζοντας σημαντικά την αναπνοή.

Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού δηλώνει: «Ως αποτέλεσμα της απειλητικής για τη ζωή χρόνιας πνευμονικής της νόσου και μετά από ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις, η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα, Πριγκίπισσα Διάδοχος Μέτε-Μάριτ, έχει τοποθετηθεί στη λίστα μεταμόσχευσης πνεύμονα», με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο να έχει ήση αναφέρει από τον Δεκέμβριο ότι πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση. Ωστόσο, μέχρι τώρα η πριγκίπισσα δεν είχε ενταχθεί ποτέ ξανά στη λίστα των πιθανών ληπτών στη Νορβηγία.

Με την οικογένεια της στο πλευρό της

Νωρίτερα διεκόπη η επίσημη επίσκεψή του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον στην Ιαπωνία ώστε να επιστρέψει στο Όσλο για να βρίσκεται δίπλα στη σύζυγο του. Ταυτόχρονα, η κόρη του ζευγαριού, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, επέστρεψε από την Αυστραλία, όπου σπουδάζει, προκειμένου να σταθεί κοντά στην οικογένειά της.

Η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή, σύμφωνα με τον καθηγητή Άρε Χολμ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, ο οποίος αναφέρει πως η μεταμόσχευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό», όπως μεταφέρθηκε μέσω του παλατιού.

Αναβολή εορτασμών και μήνυμα στήριξης

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, εξήρε τη στάση της πριγκίπισσας απέναντι στην ασθένειά της, υπογραμμίζοντας την στάση ειλικρίνειάς της και χαρακτηρίζοντας την πηγή έμπνευσης για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Αναβολή του εορτασμού της 25ης επετείου γάμου του πρίγκιπα διαδόχου και της πριγκίπισσας ανακοίνωσε το παλάτι , ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τον Αύγουστο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης.

Μια ιστορία αγάπης που συγκίνησε τη Νορβηγία

Η Μέτε-Μάριτ ήταν 25 ετών, ανύπαντρη μητέρα και κοινή θνητή όταν γνώρισε τον Χάακον το 1999 σε μουσικό φεστιβάλ. Η σχέση τους προκάλεσε τότε έντονη δημοσιότητα, όμως με τα χρόνια κατάφερε να κερδίσει τη συμπάθεια και την αποδοχή των περισσότερων Νορβηγών, μετατρέποντας την ιστορία τους σε ένα σύγχρονο παραμύθι που συγκινεί μέχρι σήμερα.