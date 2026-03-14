Η Πνευμονική Ίνωση αποτελεί μια εξελικτική και προοδευτική πάθηση, που μπορεί να αποδειχθεί απειλητική για τη ζωή.

Προκαλεί ουλοποίηση του πνευμονικού ιστού και σταδιακή απώλεια της αναπνευστικής λειτουργίας, ενώ συχνά παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το σημαντικό κοινωνικό και κλινικό της βάρος.

Υπολογίζεται ότι περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποια μορφή της νόσου. Στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη επίπτωση ανέρχεται σε 1 έως 5 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα ετησίως, ενώ ο επιπολασμός υπολογίζεται στις 4 έως 18 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα.

Η νόσος σπάνια εμφανίζεται σε ηλικίες κάτω των 50 ετών και καταγράφεται συχνότερα στους άνδρες. Παρά τη σοβαρότητά της, η διάγνωση της Πνευμονικής Ίνωσης παραμένει δύσκολη και συχνά καθυστερημένη. Τα πρώιμα συμπτώματα, όπως η δύσπνοια και ο χρόνιος βήχας, συγχέονται εύκολα με άλλες πιο κοινές παθήσεις του αναπνευστικού.

Η καθυστέρηση αυτή στη διάγνωση έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η έγκαιρη έναρξη θεραπείας με κατάλληλα αντιϊνωτικά φάρμακα μπορεί να επιβραδύνει την πορεία της νόσου, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών.