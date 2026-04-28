Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρωσία καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνοντας τη στιγμή που μια μοτοσικλέτα συγκρούεται με σφοδρότητα πάνω σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη και τον σοβαρό τραυματισμό του συνεπιβάτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στην περιοχή Κρασνοντάρ Κράι, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα χωρίς να επιβραδύνει, πριν καρφωθεί στο όχημα που βρισκόταν στη διασταύρωση.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που ο αναβάτης και ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκαν στον αέρα και προσγειώθηκαν στο οδόστρωμα, όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο.

Ο 23χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο επίσης 23χρονος συνεπιβάτης υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο συνεπιβάτης δεν φορούσε κράνος τη στιγμή της σύγκρουσης, γεγονός που ενδέχεται να επιδείνωσε την κατάστασή του.