Για δεκαετίες, η μεγαλύτερη πρόκληση στις αερομεταφορές ήταν να μικρύνουν οι αποστάσεις. Να φτάνει κανείς γρηγορότερα, με λιγότερες στάσεις και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άνεση. Τώρα, η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο.

Από το 2027, η εταιρεία σχεδιάζει να εγκαινιάσει τις μεγαλύτερες εμπορικές πτήσεις στον κόσμο, συνδέοντας απευθείας το Σίδνεϊ με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Οι επιβάτες θα βρίσκονται στον αέρα έως και 22 ώρες χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.

Αν το σχέδιο υλοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, η νέα πτήση θα ξεπεράσει το σημερινό παγκόσμιο ρεκόρ, που ανήκει στη γραμμή της Singapore Airlines μεταξύ Νιούαρκ και Σιγκαπούρης, διάρκειας περίπου 18 ωρών και 30 λεπτών.

Στο επίκεντρο αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας βρίσκεται ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, το Airbus A350-1000ULR, δηλαδή Ultra Long Range. Το πρώτο από αυτά τα αεροπλάνα βρίσκεται ήδη στην Τουλούζη, όπου ολοκληρώνονται οι τελευταίες δοκιμές πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα των δοκιμαστικών πτήσεων.

Η νέα έκδοση του A350-1000 μπορεί να πετά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χάρη σε μία κρίσιμη τεχνική αλλαγή: διαθέτει μία επιπλέον δεξαμενή καυσίμου στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, χωρητικότητας 20.000 λίτρων.

Αυτή η προσθήκη δίνει στο αεροπλάνο την αυτονομία που χρειάζεται για να καλύψει τη διαδρομή Αυστραλία – Ευρώπη ή Αυστραλία – Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ενδιάμεση προσγείωση.

Όμως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο τεχνική. Είναι ανθρώπινη. Πώς μπορεί κανείς να περάσει σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα μέσα σε ένα αεροπλάνο χωρίς να καταρρεύσει από την κούραση, την ακινησία και το jet lag;

Η Qantas υποστηρίζει ότι το νέο αεροσκάφος σχεδιάστηκε ακριβώς γύρω από αυτό το ερώτημα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαμόρφωση της καμπίνας βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες για τη μείωση του jet lag και τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των επιβατών.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα Airbus A350-1000 που χρησιμοποιούνται από άλλες εταιρείες και μεταφέρουν περισσότερους από 300 επιβάτες, τα αεροσκάφη της Qantas θα έχουν μόλις 238 θέσεις.

Η εταιρεία αποφάσισε να θυσιάσει μεγάλο μέρος της χωρητικότητας, ώστε να προσφέρει περισσότερο χώρο και μεγαλύτερη άνεση.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της νέας καμπίνας είναι η λεγόμενη «ζώνη ευεξίας». Πρόκειται για έναν ειδικό χώρο ανάμεσα στην premium economy και την οικονομική θέση, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι επιβάτες.

Η ζώνη αυτή θα διαθέτει ειδικές χειρολαβές για διατάσεις και ασκήσεις, οθόνες που θα καθοδηγούν τους επιβάτες σε προγράμματα ελαφριάς γυμναστικής και σημεία αυτοεξυπηρέτησης με νερό, αναψυκτικά και ελαφριά σνακ.

Η λογική είναι ότι σε ένα ταξίδι 20 ή 22 ωρών, οι επιβάτες δεν μπορούν να παραμένουν ακινητοποιημένοι στις θέσεις τους. Η δυνατότητα να σηκωθούν, να κινηθούν και να κάνουν κάποιες ασκήσεις θεωρείται κρίσιμη τόσο για την άνεση όσο και για την υγεία.

Η καμπίνα του αεροσκάφους θα χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες. Θα υπάρχουν έξι σουίτες πρώτης θέσης, 52 θέσεις business class, 40 θέσεις premium economy και 140 θέσεις οικονομικής θέσης.

Οι έξι σουίτες της πρώτης θέσης είναι οι πιο εντυπωσιακές. Σύμφωνα με την Qantas, προσφέρουν περίπου 50% περισσότερο χώρο από τις αντίστοιχες σουίτες που υπάρχουν σήμερα στα Airbus A380 της εταιρείας. Κάθε σουίτα διαθέτει ανεξάρτητη πολυθρόνα πλάτους 56 εκατοστών, η οποία ανακλίνεται, καθώς και ξεχωριστό κρεβάτι μήκους δύο μέτρων.

Στη business class, οι θέσεις είναι διαμορφωμένες σε διάταξη 1-2-1, ώστε όλοι οι επιβάτες να έχουν άμεση πρόσβαση στον διάδρομο. Το πλάτος κάθε θέσης φτάνει τα 63,5 εκατοστά, δηλαδή περίπου 2,5 εκατοστά περισσότερο από τις business class θέσεις των A380. Και εδώ, οι θέσεις μετατρέπονται σε επίπεδο κρεβάτι μήκους δύο μέτρων.

Η premium economy θα διαθέτει καθίσματα με απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των σειρών και ειδικό προσκέφαλο με πλαϊνά στηρίγματα, ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και πιο άνετο ύπνο.

Ακόμη και στην οικονομική θέση, η Qantas υπόσχεται περισσότερο χώρο σε σχέση με τα περισσότερα αεροπλάνα. Η απόσταση ανάμεσα στα καθίσματα θα φτάνει τα 83,8 εκατοστά. Για σύγκριση, σε πολλές low cost εταιρείες η αντίστοιχη απόσταση είναι περίπου 76 εκατοστά.

Οι επιβάτες της οικονομικής θέσης θα έχουν επίσης στήριγμα για τις γάμπες και προσκέφαλο με έξι διαφορετικές ρυθμίσεις.

Ένα ακόμη στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό για τις πτήσεις του μέλλοντος είναι η συνδεσιμότητα. Σε όλα τα νέα αεροσκάφη, το γρήγορο Wi-Fi θα είναι δωρεάν για όλους τους επιβάτες, μέσω της συνεργασίας της Qantas με τη Viasat.

Παράλληλα, οι επιβάτες θα μπορούν να συνδέουν τα δικά τους ασύρματα ακουστικά μέσω Bluetooth στο σύστημα ψυχαγωγίας του αεροπλάνου.

Το φιλόδοξο σχέδιο της Qantas είναι γνωστό εδώ και χρόνια με την ονομασία «Project Sunrise». Η ιδέα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017 και πήρε το όνομά της από τις ιστορικές πτήσεις «double sunrise» που πραγματοποιούσε η Qantas κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Σρι Λάνκα.

Τότε, τα αεροσκάφη πετούσαν τόσο πολλές ώρες ώστε οι επιβάτες έβλεπαν δύο ανατολές του ήλιου μέσα στο ίδιο ταξίδι.

Αρχικά, η εταιρεία σχεδίαζε να ξεκινήσει τις πτήσεις ήδη από το τέλος του 2025. Ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού καθυστέρησε σημαντικά το πρόγραμμα.

Τελικά, η Qantas ανακοίνωσε ότι οι πρώτες εμπορικές πτήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Qantas, Βανέσα Χάντσον, έχει δηλώσει ότι το Project Sunrise δεν θα μειώσει απλώς τον χρόνο ταξιδιού κατά έως και τέσσερις ώρες. Πιστεύει ότι θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι επιβάτες είναι έτοιμοι για μία πτήση 22 ωρών χωρίς στάση. Για κάποιους, η δυνατότητα να φτάνουν από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο χωρίς να αλλάζουν αεροπλάνο θα είναι επανάσταση.

Για άλλους, η ιδέα να περάσουν σχεδόν μία ημέρα κλεισμένοι σε μία καμπίνα μπορεί να μοιάζει εφιάλτης.

Η Qantas, πάντως, είναι πεπεισμένη ότι το μέλλον των αερομεταφορών βρίσκεται ακριβώς εκεί: σε αεροπλάνα που δεν θα φέρνουν απλώς τις ηπείρους πιο κοντά, αλλά θα καταργούν σχεδόν εντελώς την ίδια την έννοια της απόστασης.