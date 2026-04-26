Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επιστρέφει στο Ισλαμαμπάντ, προερχόμενος από το Ομάν, όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας, Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ. Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρότεινε τη δημιουργία περιφερειακού πλαισίου ασφαλείας, ελεύθερου από ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά την επίσκεψή του στο Ομάν, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επιστρέφει στο Πακιστάν, όπου είχε το Σάββατο συνομιλίες με πακιστανούς αξιωματούχους.

Επίσης ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, χαρακτήρισε τις επαφές αυτές «εποικοδομητικές», ενώ στη συνέχεια αναμένεται να αναχωρήσει για τη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι των αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν, δηλώνοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν δικαιολογούν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι.

Τέλος ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Το Ιράν πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά»