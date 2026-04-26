Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Ταμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ, ο βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε «ανακούφιση» που ο αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το πρόσφατο περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως».