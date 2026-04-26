Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο  Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Ταμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα  Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ, ο βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε «ανακούφιση» που ο αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το πρόσφατο περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως».

Παράλληλα, αναφέρθηκε η «πρόοδος της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα