Από έναν βαθμό πήραν Κηφισιά και Παναιτωλικός μετά το τελικό 0-0 στη Νίκαια, σε μια αναμέτρηση με λίγες αλλά σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, για την 5η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Με την ισοπαλία αυτή, οι δύο σύλλογοι συνέχισαν χέρι-χέρι στη βαθμολογία των playouts, φτάνοντας αμφότεροι τους 31 βαθμούς, ενώ προς το παρόν διατηρούν ασφαλή διαφορά από τις τελευταίες θέσεις.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στην επόμενη αγωνιστική, αυτή τη φορά στο Αγρίνιο, όπου θα επιδιώξουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Κηφισιά απείλησε πρώτη στο 18ο λεπτό, όταν ο Αντόνισε δημιούργησε μόνος του τη φάση, όμως το τελείωμά του πέρασε πάνω από την εστία.

Ο Παναιτωλικός απάντησε στο 26’, με την κεφαλιά του Άλεξιτς να φεύγει άουτ, ενώ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους ο ίδιος παίκτης επιχείρησε σέντρα-σουτ, αναγκάζοντας τον Ραμίρες να διώξει σε κόρνερ.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αντόνισε βρέθηκε ξανά σε θέση βολής στο 47’, όμως ο Κουτσερένκο αντέδρασε σωστά, ενώ στη συνέχεια της φάσης νέο σουτ σταμάτησε πάνω στους αμυντικούς.

Στο 79’ λίγο έλειψε να σημειωθεί αυτογκόλ από τον Σιέλη, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού μπλόκαρε εγκαίρως. Η κορυφαία στιγμή του αγώνα ήρθε στο 84ο λεπτό, όταν ο Μποτία σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά και στην εξέλιξη της φάσης ο Θεοδωρίδης δεν μπόρεσε να νικήσει τον εξαιρετικό Κουτσερένκο, που κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ποκόρνι (46′ Μποτία), Πετκόφ, Λαρουσί, Ταβάρες (46′ Ζέρσον Σόουζα), Αντονίσε (71′ Θεοδωρίδης), Ρουκουνάκης, Αμανί, Πόμπο (46′ Μπένι) και Χριστόπουλος (71′ Μίγιτς)

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Μανρίκε, Σιέλης, Γκάνατ (82′ Μλάντεν), Μπουχαλάκης (82′ Κόγιτς), Εστέμπαν, Ματσάν (60′ Σμυρλής), Ρόσα (71′ Μπρέγκου), Άλεκσιτς και Μπάτζι (60′ Αγκίρε)

